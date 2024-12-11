巴士乘客大聲播片！車長廣播叫停不果　終極1招KO獲激讚：做得好

乘坐公共交通工具時，行為舉止理應顧及其他乘客的感受，但近年經常有人喜歡大聲播片，對車長及其他乘客造成滋擾，行為缺德。最近有網民在社交平台發文並上傳1段影片，表示早前乘坐巴士時忽然聽到有廣播，提醒乘客調低手機音量，才發現原來是下層有乘客大聲播片，但該乘客無視巴士廣播繼續播片。行車數分鐘後，車長出終極絕招令播片乘客「收聲」，樓主不禁大讚「司機大佬做得好」，而其他網民亦紛紛留言稱讚車長盡責和正義。



樓主乘巴士時忽然聽到有巴士廣播提醒乘客調低手機音量，惟涉事的下層乘客不為所動，後來車長直接將巴士停靠路邊，並開咪叫乘客立即停止大聲播片。（facebook影片截圖）

巴士乘客無視廣播繼續大聲播片

樓主日前在facebook發文及上傳影片，表示當他乘搭開往屯門的巴士，正坐在上層座位蒹戴着耳機觀看影片，忽然聽到車上有特別廣播，提醒乘客調低手機音量，以免影響其他乘客，而車頭前的顯示板亦打出「調低電話聲響」字句。

樓主除下耳機後，才得知原來是下層1名乘客「播片嘈到司機要用廣播系統叫停」，但涉事乘客在巴士播出廣播後仍不為所動，繼續大聲播片。巴士再行駛數分鐘，車司終於忍無可忍，索性將巴士停靠路邊，「自己用咪叫乘客立即停止播聲，之後先再開車」，以絕招令播片乘客「收聲」。樓主大讚巴士車長，「呢個司機都算係咁，平息情緒先再開車，啲播片X真係衰X格」。

目擊者向1車長送鼓勵：司機大佬做得好

樓主續指，事後他立即將耳機和平板電腦收好，「準備一有衝突就會落下層幫司機拖」，幸好後來下層沒有任何動靜，他便繼續看影片。不久，樓主又擔心早前大聲播片的乘客會在下車時會騷擾司機，因此他在下一個站便走到下層，並站在車長駕駛座旁邊「候命」，最後巴士靠站上落客時，亦沒有發生任何衝突，但樓主也不禁向車長鼓勵1句：「司機大佬做得好，畀個good你，辛苦晒」。

樓主後來特意走到下層，並向車長鼓勵1句：「司機大佬做得好，畀個good你，辛苦晒」。（facebook影片截圖）

網民稱讚車長盡責

帖文引來許多網民討論，其中不少人大讚巴士相關車長，「好盡責嘅司機，希望佢平平安安，多啲播嘢X以後學識唔好自私到咁嘅田地啦！」、「呢啲人當咗巴士係自己屋企想點就點，認為自己咁係無問題」、「一定要齊心X（鬧），群眾壓力，有人出聲要幫拖」。另外，也有人就慨嘆自己卻未曾遇上這種好司機，「我就未遇過咁好嘅司機，通常都係由得班X街」、「個個司機都咁正義就好喇，好多司機都多一事不如少一事」。

巴士播片擾他人屬犯法 可判罰款坐監

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士、公共小巴或的士乘客均不得在車廂內使用或操作任何嘈吵的器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機而滋擾到任何其他人，在沒有合理辯解下即屬違法，一經定罪，可被判罰款3,000元及監禁6個月。