到麥當勞想買「山竹牛肉包」　老婦被拒反指：我食開　經理咁回應

快餐店食物選擇已算不少，但想要人提供中式餐點，未免有些強人所難了！有網民在麥當勞發現有食客向職員及經理下單，要求吃「山竹牛肉包」，獲告知店內一直沒有出售該款食品後，竟堅定表示「我之前有食開」。有網民表示爆笑，亦有人好奇猜測食客可能想要的是另一款食物，「記錯足三兩？」、「『三足』牛肉」。



有網民在麥當勞發現有食客要求吃「山竹牛肉包」。（Threads）

該網民在社交平台Threads發帖，表示日前在麥當勞吃早餐時，聽到有年長食客在櫃台向職員下單，指想吃「山竹牛肉包」，被店員告知餐廳一直沒提供山竹牛肉包。不過，食客竟堅稱「我之前有食開」。從照片可見，1名食客正站在櫃台與經理及櫃台職員交談，而職員微皺眉頭，似有難色。

食客堅稱「食開」

樓主透露，職員之後需請經理過來處理，但食客仍對經理要求下單「山竹牛肉包」，結果獲經理回應「唔好意思，我哋早餐時段無牛肉賣」。樓主未有說明食客最終有沒有下單買其他食物，但就笑指「笑到我咖啡都噴埋出嚟」。

食客要求的「山竹牛肉包」未知是指什麼，亦有人笑言「係咪牛肉球加饅頭」。（資料圖片）

網民猜食客要求這款包

不少網民留言表示爆笑，「呢個真係笑死」、「好X好笑，個職員嘅表情好到位」，也有人表示「啲中年人士老人家最鍾意就話之前都有㗎喎、之前都可以㗎喎」。

另有人就好奇到底該名食客想吃的是什麼，「咁其實佢想要咩？」，亦有人笑言「係咪牛肉球加饅頭」。有人就猜測是麥當勞另一款食物，「會唔會係『足三兩』牛肉漢堡包」、「『三足』牛肉」、「記錯足三兩？」。

（Threads）