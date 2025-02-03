躁男大鬧麥當勞！1原因罵足5分鐘震撼全場　喝令職員：你出嚟呀！

新年流流最好和和氣氣，但總會出現例外場面。網傳影片拍到初三（1月31日）赤口有名大叔大鬧馬鞍山新港城麥當勞，他疑不滿店員表示無法送餐，「佢話冇得送餐，冇人送呀，冇得送呀！」，在經理旁大鬧「我唔係要向你投訴佢，我係要直接向麥當勞嗰邊投訴佢」。被投訴的女店員反駁自己說話被扭曲，「我好客氣咁同你講㗎」，大叔即呼喝「你出嚟呀！你驚呀？」。



目擊者指該大叔因為出餐誤會「大大聲罵足5分鐘，全個場都聽到嘅」，讚揚店員已極盡克制，「大家都應該互相體諒，唔好咁多怨氣」。網民群起批評大叔，「你可以投訴，但係你應該有基本嘅禮貌」、「愈X愈大聲，仲要以為自己好威」，店舖客人多人手不足時未必能兼顧好送餐服務，揶揄大叔「識行識走送乜Ｘ嘢餐 」。



網民拍到1名大叔在新港城麥當勞和職員理論，要求索取另1職員名字及資料作投訴。（「bigchickenlittlethings」Threads影片截圖）

樓主在Threads上傳影片，指初三（1月31日）攝於新港城的麥當勞，「初三赤口，大家忍下口啦，出餐有誤會啫，唔使咁樣鬧人嘅」、「阿叔不斷話要投訴，記錄下員工係克制嘅」。

不滿未能送餐 索店員名字資料投訴

片段所見，藍衣大叔站在櫃檯前和1名相信為分店經理的女職員理論，他指向鏡頭外位置，情緒激動說「我宜家問佢咩名呀？我宜家投訴埋佢呀！」。片段未清楚錄下女經理回應，但大叔聽後明顯未下火，「你畀個名我，我宜家又唔係投訴你，我係要投訴佢，我唔係要向你投訴佢，我係要直接向麥當勞嗰邊投訴佢，你畀個名，畀佢啲資料我得啦」。

大叔強調：「我唔係要向你投訴佢，我係要直接向麥當勞嗰邊投訴佢。」（「bigchickenlittlethings」Threads影片截圖）

女經理低頭處理事務，大叔突然大喝「咩叫冇得送餐呀？」，經理向其他人交代事宜時，大叔再喝「咩叫冇得送餐呀？了解咩啫，好簡單，我問幾時有，佢話冇得送餐，冇人送呀！冇得送呀！」，大叔指着手機「咁即係點呀？錢都畀咗！」。

被投訴的女店員開聲反駁，大叔呼喝女職員「你出嚟呀，你驚呀」。（「bigchickenlittlethings」Threads影片截圖）

呼喝女店員：你出嚟呀！你驚呀？

被投訴的女職員發聲：「先生，我頭先唔係咁同你講，我好客氣咁同你講㗎。」大叔指住對方說「你宜家話唔係呀，咁你話冇呀嘛，係咪冇呀？」，再呼喝女職員「你出嚟呀！你驚呀？」。女經理則繼續安撫大叔情緒。

樓主稱罵足5分鐘「全個場都聽到」

樓主無奈指，即使員工有出錯，「唔使大大聲罵足5分鐘，全個場都聽到嘅，員工真係唔需要受咁大壓力」，新年流流也不必因為小事「開波投訴人」。他認為餐飲業員工應得到基本尊重，提供送餐服務也加重員工工作量，「薪金有冇調整呢？」、「p.s.最好畀飯鐘錢員工啦」。他又指現時香港社會氣氛以至經濟環境欠佳，「車公求籤都話唔樂觀，大家都應該互相體諒，唔好咁多怨氣」。

大叔不滿質問「咩叫冇得送餐呀？」。（「bigchickenlittlethings」Threads影片截圖）

大叔追問經理「咁即係點呀？錢都畀咗」。（「bigchickenlittlethings」Threads影片截圖）

網民斥大叔態度惡劣

影片引起熱議，雖有網民認為「錯就預咗畀人鬧㗎啦，個收銀克制啫，但明顯被鬧個方無囉」，但絕大部份網民不滿大叔態度惡劣，「你可以投訴，但係你應該有基本嘅禮貌，唔應該將麥當勞嘅職員當係你嘅出氣袋」、「赤口真係特別容易火遮眼架喎！條四眼佬好似乘機搵交嗌咁」、「買個餐以為自己係大爺」。

網民揶揄「識行識走送乜Ｘ嘢餐 」

不少人認為客人較多時，職員未必能馬上提供送餐服務，「識行識走送乜Ｘ嘢餐 」、「有手有腳，要咩人送餐呀！餵埋你食好唔好」、「除非係老弱傷殘、或者帶住啲小朋友唔方便行開就有理由需要送餐啫，係有手有腳就咪X揀送餐啦」、「有手有腳係可自己取餐嘅，不過得1個人自己去搵到位坐，出去取餐又無人幫手留住個位，先唯有揀送餐」。

網民嘲「憑當眾鬧人去獲得自信」

網民又認為有部份市民喜歡當眾鬧大集團快餐店或小店員工，發現別人做錯事就當眾狂鬧，「仲要係愈多人望就愈Ｘ得大聲愈唔收口，而佢哋講嘅嘢同眼神俾人覺得佢哋冇教養不特止，仲要係憑當眾鬧人去獲得自信」、「大把呢啲人，越X越大聲，仲要以為自己好威」。