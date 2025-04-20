單車逆向衝出馬路險被撞！驚險片瘋傳　司機這反應網民看到標冷汗

駕單車在馬路上穿插，隨時害人害已！網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，顯示汽車駛至灣仔軒尼詩道與莊士敦道交界處，突然有單車逆向「打橫行」衝出馬路，片主發現時已經與單車距離極近，幸他即時響咹及煞停，單車在車前擦過，但沒有發生碰撞。



網民看過影片都大呼驚呼，紛紛留言指責該名單車友危險駕駛，甚至形容他「壽星公吊頸」（嫌命長）。



車cam影片顯示灣仔軒尼詩道附近有單車（紅圈示）突然逆線衝出馬路。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

該段車cam片被上傳至Facebook群組「車cam L（香港群組）」，不過並未說明事發日期，而地點應為灣仔。從影片可見，片主當時駕車駛至軒尼詩道與莊士敦道交界處，1輛單車無視交通規則，突然從莊士敦道橫穿馬路駛出馬路，逆線片主方向駛近。

單車僅僅在車頭擦過

由於該名單車友身穿黑衣，在夜間並不顯眼，加上是逆線行駛，當片主發現單車時，雙方距離大約只有10米，片主被嚇得驚呼及馬上響咹示警，同時亦煞車，而最終單車僅僅在車頭擦過，幸未有釀成意外。

單車突然從莊士敦道橫穿馬路衝出，片主發現時，雙方已經距離極近。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

幸片主及時停車，而單車僅僅在車前擦過。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

網民鬧爆：咪累人

影片引起網民熱議，有網民批評片中單車友罔顧安危，還可能「累己累人」，「離晒譜！」、「要死唔好害人」；也有人表示該處路段不時有踩單車送外賣的人，時有突發狀況，「呢個位好多單車L送外賣，左穿右插，真係亂咁來」、「軒尼詩道英皇道日常」。

（Facebook）