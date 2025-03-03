單車男馬路靠左踩　累後方巴士慢駛引乘客不滿：阻住晒成車人放工

香港許多路段都沒有單車徑，因此部份人會選擇在馬路上踩單車。最近1名男子在社交平台發文，顯示1名單車男在馬路上靠左邊踩單車，而樓主則坐在單車後方的巴士上，巴士全程慢駛，以配合單車的速度，不久後1件衣服從單車掉落地上，男子見狀停車，卻不小心跌倒。樓主在文中大嘆，「好心踩咁慢就踩行人路啦」，又批評對方阻礙巴士上的乘客下班回家。



1名男子在馬路上靠左邊踩單車，而樓主則坐在單車後方的巴士上，巴士慢駛配合單車速度。（Threads影片截圖）

巴士配合單車速度慢駛至巴士站

樓主日前在Threads上分享影片，看到1名男子在馬路上靠左邊踩單車，該單車並非專業公路單車，亦未見男子有佩戴任何安全裝備。巴士一直配合着單車的速度慢駛，直接駛至巴士站附近，巴士正靠站停車，而男子則一度失去平衡，需要單腳踩上行人路，不久後1件衣服從單車掉落地上，男子見狀停車，卻不小心跌倒。

單車男掉了1件衣服在馬路上。（Threads影片截圖）

樓主怒斥：阻住晒成車人放工返屋企

樓主批評踩單車男浪費巴士乘客的時間，怒斥「好心踩咁慢就踩行人路啦，阻住晒成車人放工返屋企」。不少網民紛紛留言，有人同樣批評單車男的舉動太危險，「其實踩唔係問題，手車咁屎真心自己都危險」、「真係好憎呢啲單車X，成條路行咁慢多得呢啲粉皮唔少喺度阻街」。

巴士埋站時，前方的單車男一度失平衡，要單腳踩上行人路。（Threads影片截圖）

巴士埋站時，前方的單車男一度失平衡，下車返回行人路。（Threads影片截圖）

不過，也有網民認為單車男已經盡量靠左，反指巴士應該爬頭，「點睇佢都已經盡晒力靠邊，虛線都唔爬頭仲奇怪」、「其實佢冇問題，有問題嗰個應該係你，佢已經靠左你仲想點？」、「單車佬兩面不是人，行人想推佢哋落馬路，駕駛者想推返佢哋上行人路」，惟有人隨即回應稱，巴士爬頭的話就要駛到「對頭車」的行車線，反而更加危險，「私家車就話可以爬頭啫，巴士難好多」、「前面彎位，睇唔到對面線車，好危險」。

不少網民提醒，雖然單車踩行人路是違法行為，但踩馬路也要確保配備車頭車尾燈，部份人懷疑單車男沒有齊全燈具。據法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第51條任何人不得在黑夜時間或能見度低的情況下，在道路上騎單車或三輪車或掌管人力車，除非他在車頭展示一盞白燈及在車尾展示一盞紅燈，違者可處罰款2,000元。