實習空姐哭訴ICU留醫遭性侵！1醫護人員逞慾2護士旁觀　醫院咁講

印度發生懷疑性侵空姐案。1名實習空姐接受訓練期間險遇溺送院，一度在深切治療部留醫，出院後她指控遭到1名醫護人員性侵，2名護士袖手旁觀，她事後報警求助，警方正調查案件。涉事醫院發出聲明表示，目前所有指控均未得到證實，所有證據包括閉路電視紀錄，已經交給警方調查。



實習空姐指控遭到1名醫護人員性侵，2名護士袖手旁觀。（示意圖/gettyimages）

當地媒體於4月報道，涉事46歲實習空姐來自西孟加拉邦，事發前前往古爾岡（Gurugram）接受航空培訓，其間在酒店泳池險遇溺，半昏迷被送往1間私人醫院接受治理。去到4月5日，空姐情況開始惡化，其丈夫將她轉到另1間私人醫院Medanta Hospital的深切治療部。

半昏迷期間被醫護性侵 2護士旁觀

到了4月13日，涉事空姐出院，向丈夫告知當時在病房使用呼吸機，半昏迷期間感到被1名醫護人員性侵，當時有2名護士在場，但她們沒有制止，她無力反抗或求救。在丈夫和律師的協助下，涉事空組報警求助。

涉事醫院發聲明表示，目前所有指控均未得到證實，全部證據包括閉路電視片段均已交給警方。（網上圖片）

警方調查 醫院︰目前未證實指控

警方發言人向傳媒表示，非常重視案件，正在詢問相關醫護人員，同時翻閱醫院的閉路電視紀錄。

涉事醫院發出聲明指，正在配合警方調查，目前所有指控均未得到證實，全部證據包括閉路電視片段均已交給警方。

（綜合）