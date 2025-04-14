性侵孕婦！淫狼跟蹤孕婦　亮刀指侵終就擒　揭半年前另圖強姦人妻

台灣發生性侵孕婦的駭人風化案。高雄1名案底累累的六旬男子，因企圖性侵人妻而被捕，但因沒有遭到收押，在被捕半年後再度犯案，淫狼攜帶菜刀乘搭巴士，其間見到1名懷有6個月身孕的婦女，竟然色心大起，在孕婦下車後一直尾隨，直至走到偏僻橋下時將孕婦推跌孕婦，同時取出菜刀脅迫，最終對孕婦指侵得逞。有熱心途人目擊事件，立即上前制止及報警。警員趕至後在現場一帶搜查，最終拘捕淫狼。



法官經審理後，裁定被告「攜帶兇器強制性交」罪名成立，入獄6年8個月。



張男於2023年1月將1名人妻拖入高雄市六龜區公廁試圖性侵，對方丈夫及時趕至，將他制伏及報警。（網上影片截圖）

半年前企圖性侵人妻 被捕後沒收押

台媒於今年4月報道，60歲張姓被告有多達9項前科，包括侵入住宅強制性交未遂、妨害風化、妨害自由，曾多次進出監獄，當中於2023年1月，張男將1名人妻拖入高雄市六龜區公廁企圖性侵，幸對方丈夫及時將他制伏，當時他被捕後遭控告傷害罪，但沒有被收押。張男其後仍不知悔改，半年後再度犯案。

張男攜帶菜刀乘搭巴士，其後以刀威嚇孕婦並性侵對方。（網上影片截圖）

推跌孕婦指侵得逞

2023年7月10日下午2時許，張男身懷菜刀乘搭巴士，其間見到1名不相識的孕婦，鎖定對方為目標，跟隨孕婦在大樹區1個巴士站下車。孕婦雖然察覺情況有異，但未能擺脫對方。

當孕婦走到橋下時，因現場比較偏僻，張男突然上前將孕婦推倒，令她摔入水溝。張男隨即掏出菜刀，抵住孕婦頸部，將她強壓在地上，脫下其衣物指侵得逞，當他意圖進一步性侵時，剛巧1對夫妻行經過現場，立即大喝及報警，嚇到張男棄刀逃跑。

警員搜查後拘捕張男，將他帶到派出所。（網上影片截圖）

警員當場拘捕 法官判囚6年8個月

警員接報趕到現場，終於在附近將張男拘捕，根據警方隨身攝錄機，警員多次指示張男蹲下，盤問「你剛剛是在幹嘛？你為什麼對人家這樣？」，但張男否認罪行，而其手上則持有1張悠遊卡，之後警員將他帶到派出所。

張男最終承認罪行，案件在橋頭地方法院審理，法官根據醫院鑑定，認為被告有輕度腦功能障礙，但理解力尚可，辨識自己行為違法能力沒有明顯缺損，考慮到張男有多項前科，判處「攜帶兇器強制性交」罪名成立，判處6年8個月有期徒刑，執行完畢後進入相關處所接受監護5年，全案仍可上訴。

另外，張男試圖性侵人妻一案，於2023年9月時被判入獄5個月，但他當時已因指侵孕婦案件而被捕。

（綜合）