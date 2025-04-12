實習女醫生服安眠藥斷片！獨乘捷運昏睡　遭七旬阿伯帶到旅館性侵

不少藥物服用後會令人昏昏欲睡，所以服藥時切記要小心人身安全。台北1名實習女醫生服食安眠藥後，自行乘搭捷運前往診所求診，惟途中意識不清，1名陌生阿伯見狀，竟將她帶到溫泉旅館性侵，事後更「起底」找到受害人的facebook帳號，再不斷留言性騷擾，受害人事後報警求助，警方向淫狼拘捕。法官裁定被告「乘機性交」罪名成立，判處入獄3年4個月，被告曾提出上訴，但遭到駁回。



受害人服食安眠藥後，自行乘搭捷運前往診所，但途中昏睡至意識不清，竟遭淫狼阿伯帶到旅館性侵。（示意圖/gettyimages）

假裝好心陪伴前往診所 帶去旅館性侵

台媒於今年4月報道，案發於2023年3月14日下午2時許，年逾七旬的石姓老翁乘搭淡水捷運，見到28歲受害人頻掉手機，不但站立不穩，而且反應遲頓和語無倫次。石翁見到受害人的藥單提及士林1間身心科診所，相信對方前往求醫，於是假裝好心陪伴她前往診所，但到場時發現診所正值午休，石翁發現受害人已不能反抗，竟將她帶到北投1間溫泉旅館性侵，之後才帶她去求醫，而診所職員協助叫車送她回家。

受害人一度不確定被被侵

受害人翌日在家中恢復知覺，察覺情況有異，由於受到藥物影響，她只能記得部份案發經過，直到石翁不斷在其facebook帳號留言，提及「女神」、「優秀」、「性感」等騷擾字眼，甚至私訊和傳送照片，她才記得自己遭到性侵，於是報警。

受害人最終記起自己遭到性侵。（示意圖/gettyimages）

受害人庭上作供嚎哭

警方接報調查，在受害人內衣褲採集到石翁DNA，於是將他拘捕。案件在士林地院審理，受害人重申當日記憶混亂，依俙記得曾到診所外和巴士站等地方，當晚約7時曾躺在白色床上，最後1個片段是石翁將她帶回身心科診所，自己好像提及服食10顆安眠藥，職員發現其狀態較差，協助召的士送她回家。

受害人指出，事發前完全不認識被告，加上對方是老人家，並非自己理想對象，若在清醒的情況下，就算與被告同處一室，都不會和他發生關係，絕非同意和對方性交，作供期間，她忍不住趴在桌上嚎哭。

被告承認和受害人發生關係，但辯稱雙方是同意性交，原告進入旅館時意識清楚，沒有異樣，認為原告口供不可信。

法官裁定被告「乘機性交」罪名成立，判入獄3年4個月。（示意圖/gettyimages）

法官判囚3年4個月 被告上訴遭駁回

法官翻閱捷運、巴士、身心科診所，以及溫泉旅館閉路電視紀錄，發現受害人案發時呈現昏睡狀態，行走蹣跚緩慢，需由石翁攙扶。另外，石翁在受害人facebook留言，提及「請你以後（千萬）不要再發生像那天你的樣子。完全像吃了某種藥物，或是迷幻藥？」、「你差不多是陷於半昏迷狀態」、「最後看了你手上的藥單，我才能帶你去你要看的醫院」，足以證明受害人當時陷入半昏迷。

法官認為被告利用原告服藥後半昏迷狀態，帶到溫泉旅館性侵，至今不肯認罪和拒絕賠償，考慮到被告沒有前科，目前沒有收入，裁定「乘機性交」罪名成立，入獄3年4個月。被告曾提出上訴，但遭駁回，而案件仍可上訴。

（綜合）