九巴阿伯手機好大聲遭圍剿！拒靜音狂爆粗　遭1招KO咁做更惹不滿

乘搭巴士期間保持安靜，但並非每名乘客都會明白。有港男在網上表示，日前乘搭九巴坐在下層期間，有1名阿伯「開喇叭睇手機, 好大聲」，有中年女乘客聞聲喝止，阿伯降低聲量，但「仲係大聲，仍具有滋擾性」，雙方發生口角，港男於是加入要求靜音或使用耳機，未料阿伯開始爆粗，提及「4字粗口」，港男反駁「疲軟就咪學人X，驚你硬唔起」，同時引述九巴乘客守則，將事件告知車長。阿伯自知理虧，唯有使用耳機，前往上層前再次爆粗，港男和數名乘客笑而不語。



許多網民留言指「大聲已經衰，原來有耳機都唔用，更加過份」、「有耳機一早唔戴，抵被人X」、「你們都好勇敢」、「好多老人家都係欺善怕惡」。



1名阿伯在九巴下層「開喇叭睇手機, 好大聲」，拒絕靜音或用耳機。（示意圖/資料圖片）

樓主在Threads用文字交代事件，但沒有拍攝到影片，當日乘搭九巴路線270A, 1名阿伯在下層「開喇叭睇手機, 好大聲」，其間1名中年女乘客喝止，阿伯唯有「細聲咗少少，但仲係大聲」，仍然滋擾到其他乘客，雙方隨即爆發爭執。

阿伯狂說「4字粗口」被1句反諷

樓主見狀同樣出聲阻止，要求靜音或使用耳機，但阿伯大聲試圖恐嚇樓主，樓主質問是否恐嚇，直言阿伯騷擾到其他人，阿伯開始爆粗，不停說「4字粗口」。樓主大聲反駁「疲軟就咪學人X, 驚你硬唔起」, 然後再次重申阿伯騷擾到其他乘客。

樓主見狀出聲阻止，引述九巴乘客守則，令到阿伯收斂，繼而使用耳機。（示意圖/gettyimages）

阿伯反駁「咁巴閉唔搭的士？」 ，樓主聞言背出九巴乘客守則第19條「應為其他乘客設想，不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為（例如高聲談話、剪指甲、大聲播放流動設備音響、用腳頂著前面椅背或將腳踏在座椅上等）。」

阿伯終戴耳機往上層 網民︰有耳機唔用，真心戇X

阿伯自知理虧未再出聲，樓主之後向車長交代事件，阿伯這時才戴上耳機前往上層，臨走前再次爆粗。樓主和其他乘客互相對望，而且笑而不語。大量網民留言指「叻，俾啲掌聲你」、「有耳機唔用，如果我喺現場，一定會幫你XX埋一份」、「有耳機唔用，真心戇X」。

（Threads）