巴士司機突在隧道停車　與乘客對罵：幾X大聲講個電話　九巴回應

網上時有在巴士車廂內因聲浪問題爭執的事件，有九巴乘客近日發文批評，有九巴司機駛往香園圍口岸期間，突然在隧道內停車，指出因車上有乘客講電話很大聲很吵，有女乘客不滿停車，與司機對罵，認為講電話聲浪並沒有很大，「我哋聽到㗎，人哋唔係好大聲㗎咋」。



樓主拍下對罵影片外，更稱該司機非第一次突然說乘客很吵，不滿指：「上回也是他！為什麼還沒被開除？」有網民留言質疑司機故意停車偷懶，「有好多司機鍾意借啲意中途停車，搏揸少轉/拎OT」，有網民建議投訴。



九巴回覆《香港01》查詢表示，3月17日早上10時許，一名九巴車長駕駛路線B9巴士時，為免受到騷擾而影響駕駛及確保其他乘客有舒適旅程，車長透過車廂廣播系統，多次呼籲車廂下層乘客降低談話聲量，期間車長曾停車了解情況，巴士之後繼續行車。九巴正調查事件，並呼籲乘客為他人着想，共同保持良好舒適的乘車環境。



有九巴乘客近日發文批評，有九巴司機駛往香園圍口岸期間，突然在隧道內停車。（Threads影片截圖）

九巴司機不滿乘客嘈吵 突在隧道停車

該九巴乘客於Threads發文表示，「又遇到這個神經病司機」。他於3月17日早上10時半乘坐九巴，「車很安靜，他（司機）又開始說吵」，突然在隧道內停車。樓主指出，有位英勇的女乘客出言責罵司機，「說他神經病就不要出來開車」，女乘客又不滿斥「我花錢坐車，你就開車，有病別出來」。樓主說，該司機非第一次突然說乘客很吵，「上回也是他！為什麼還沒被開除？有點危險恐怖了」。

有女乘客不滿停車，與司機對罵，認為講電話聲浪並沒有很大，「我哋聽到㗎，人哋唔係好大聲㗎咋」。（Threads影片截圖）

女乘客：人哋唔係好大聲㗎咋

樓主上傳了兩段短片，可見九巴停在隧道內，屏幕顯示往香園圍口岸方向。影片錄到女乘客與司機對罵的聲音，女乘客大聲指責，「咩事呀！唔係大晒呀，你揸車你大晒呀！」、「你喺度發癲」，司機駁斥「佢（乘客）幾X大聲講個電話呀」，女乘客反指「我哋聽到㗎，人哋唔係好大聲㗎咋」。