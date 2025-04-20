3歲童腹脹便秘嘔活蟲！開刀取出大量蛔蟲：裝滿3碗　染病原因曝光

為預防寄生蟲疾病，理應注意衛生及飲食安全！印尼1名3歲男童平日會喝未煮沸的水，又會赤腳涉水、徒手撿垃圾等，早前他出現腹脹便秘等不適情況，甚至在求醫期間吐出蛔蟲。



經醫生檢查後，發現男童的腸道有數十條蛔蟲寄生，而蛔蟲盤踞在他腸內，造成3處腸阻塞，情況十分危急，急需動手術取出寄生蟲，數量多到可裝滿了3個容器。。所幸手術治療及時，男童現已康復並出院回家。



印尼1名3歲男童的腸道被數十條蛔蟲寄生，早前出現腹脹便秘等不適情況，甚至在求醫期間吐出蛔蟲。（示意圖／非當事人，GettyImages）

綜合外媒報道，這宗病例被收錄在《醫學病例報告雜誌》（Journal of Medical Case Reports），該名印尼3歲男童因腹部出現嚴重腫脹，伴隨發燒，而且已經3天無法排便，父母便帶他去求醫。醫院最初還以為男童只是單純便秘，誰知他翌日突然嘔吐並吐出蠕動的蟲。

數十條蛔蟲盤踞腸內

醫院為男童照腹部X光，發現出現「不明灰色腫塊」，疑為腸阻塞，於是緊急幫他進行探查性剖腹手術，其間發現他小腸的3個不同部位分別出現腸阻塞，相信是有數十條蛔蟲積聚腸內所致。

男童突然嘔吐並吐出蠕動的蟲。（《醫學病例報告雜誌》圖片）

男童小腸的3個不同部位分別出現腸阻塞。（《醫學病例報告雜誌》圖片）

在發現男童被蛔蟲寄生後，院方為其進行血液檢查，並確定男童亦患有貧血。這是寄生蟲感染的常見警號，因為有些蠕蟲會吸食腸道血液，導致慢性失血和鐵含量降低。

手術取出大量蛔蟲

由於蛔蟲有機會引致腸穿孔，所以男童情況緊急，需盡快進行手術。為了取出蛔蟲同時減少創傷，醫生在男童的腸道切開一個小洞，然後以「擠奶」般的方式逐少將蛔蟲從創口中取出。照片可見，從男童腸中取出的蛔蟲數量甚多，甚至裝滿了3個容器。

最終男童經過手術及藥物等治療後，於術後7天康復出院，不過後續仍需定期服用杜蟲藥。

從男童腸中取出的蛔蟲數量甚多，甚至裝滿了3個容器。（《醫學病例報告雜誌》圖片）

3壞習慣或導致蛔蟲寄生

報告亦指出男童衛生習慣欠佳，他平日會喝未經煮沸的水，平日也經常和朋友們赤腳到河裏玩耍，甚至會跟着祖父母到垃圾掩埋場，在沒有保護裝備下徒手撿垃圾，這些都可能是他感染蛔蟲的成因。醫生指如果男童不改善生活習慣，將可能再次受寄生蟲感染。

（綜合）