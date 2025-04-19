澳門輕軌女童欲車廂小便！職員阻止稱下站有廁　普通話婦：憋不住

無論男女老幼，隨地便溺行為都不能接受！網上流傳1條短片，指有乘客搭乘地鐵期間，目睹1名操普通話婦人攜同年幼女童乘車，女童途中因尿急，婦人竟想讓女童就地解決。現場有鐵路職員上前阻止，表明下個車站就有廁所，但婦人反指「小孩憋不住了」。女童最終沒有當眾小便，卻被家人指責：「為什麼尿不出來，就你事多。」目擊者直言這場面是「恐怖的教育」。



網民分析列車環境，相信事發現場是澳門的輕軌列車，又炮轟婦人的行為，「就算好急都落車先啦，搵個無人地方，點解要畀成班人圍住嘅時候屙」、「一啲公民意識都無」。有人則建議即場罰款，「小朋友忍不住就是忍不住，該發什麼罰單就發什麼罰單，凡事都要講規矩」。



有女童搭列車時便急，家長欲讓她就地解決，但被鐵路職員制止。（threads影片截圖）

女童車廂內欲當眾小解 職員制止母反駁：小孩憋不住

該女乘客在threads上傳長約10秒的影片，表示「無語了」。影片所見，1名穿着白色上衣女子正蹲在地上，前方環抱着1名年幼女童，當時疑似是鐵路職員站在旁身表示，待到達下一個站後就有廁所。不過婦人聞言即時以普通話回覆，指「小孩憋不住了」，貌似想讓小童就地解決。

女童最終沒有便溺 反被家人指責：就你事多

樓主事後補充，片中女童最後並沒有當眾小便，但卻因此被同行家人指責：「為什麼尿不出來，就你事多。」樓主對此表示驚訝，感嘆稱「恐怖的教育」。而根據現場環境，事發地點應為澳門輕軌。

疑似鐵路職員向婦人表示，待到達下一個站後就有廁所。（threads影片截圖）

婦人以普通話回覆「小孩憋不住了」，貌似想讓小童就地解決。（threads影片截圖）

網民狠批婦人：一啲公民意識都無

許多網民紛紛批評婦人缺德，「無家教真可怕」、「2分鐘一個站都忍唔到？」、「就算好急都落車先啦，搵個無人地方，點解要畀成班人圍住嘅時候屙」、「一啲公民意識都無」、「我知道小朋友急是忍不住的，但大人遠行不是早知道找廁所難嗎？」、「咁細著尿片出街啦」、「拍低佢，畀佢個女第日大咗睇，自己阿媽搞到自己無晒面子」。

網民建議即時罰款 以作警惕

有留言表示多次目睹有人隨地便溺，「我之前喺地鐵見到個小朋友企上座位，個呀嬸用袋幫佢接尿，屙完仲要揈姑姑仔」、「我今日中午行過噴水池，都見到有個女人踎喺個坑渠度屙尿，係大人嚟㗎」，故認為面對片中情況毋須多言，直接罰款最實際，「小朋友忍不住就是忍不住，該發什麼罰單就發什麼罰單，凡事都要講規矩」、「直接講會罰錢，罰幾千蚊」。

（threads＠wlian_）