男童沙田站月台小便落膠袋！職員籲勿便溺鄉音家長反擊　港鐵回應

小朋友也不應當眾便溺，更何況樓上就有廁所！本港網絡今早（22日）瘋傳影片，顯示有男童疑於港鐵沙田站內尿急，同行家長疑拿出膠袋讓他「就地解決」，卻被月台職員發現，雙方爆發罵戰。男職員表示「睇到㗎，上面閉路電視影住㗎」、「罰錢㗎你咁樣便溺，你知唔知㗎」、「你成袋尿」，稱要找同事清潔。家長向職員展示膠袋，表示未有隨地便溺，「有樽㗎」，又解釋「細路仔嚟（去）唔切㗎嘛」，家長隨即帶2名男童離去。



片段惹來網民討論，不少人指出站內其實有洗手間，質疑「行上去有幾難，咁大個忍一陣都得掛」、「而且男仔（男廁）都唔使排好耐」、「基本公民意識都無，真心黐線」，亦有人理解小童如廁時間的確無法預計，但認為家長應要預先提醒他們上廁所，「咁咪唔會中途好急尿周地屙囉」。



港鐵回覆《香港01》查詢時，呼籲乘客為己為人，保持車站清潔，如乘客見到有關情況，可即時通知車站職員，以便作出適切的跟進。



有男童於月台尿急，家長拿出膠袋讓他「就地解決」，與職員爆罵戰。（facebook影片截圖）

男童疑於港鐵站內當眾便溺 家長職員爆衝突

片段被網民上傳至facebook群組「車cam L（香港群組）」，片長38秒，可見現場為港鐵沙田站，有位家長正帶同2名手持平板電腦、目測年約7至8歲的男童站於月台較角落位置，男童疑尿急，她拿出膠袋讓他「就地解決」，卻被月台男職員發現，雙方爆發罵戰。

片段顯示，男職員先是向該家長表示，「你唔係呀話喺個角落頭，睇到㗎上面，有閉路電視影住㗎24小時」。該名操鄉音家長回覆，「我知道呀但係唔會㗎，有樽㗎」，展示膠袋，疑示意男童是小便落樽。

男職員勸對方盡快離開，「咁你宜家離開呢度定點㗎，你直接行啦好無，要Call清潔嚟清潔㗎」，女子仍堅稱「無嘢呀」，職員指住膠袋反駁「你成袋尿，點會唔係啫」。

現場為港鐵沙田站，有女子帶同2名手持平板電腦男童，站於月台較角落位置。（facebook影片截圖）

女子手持1個膠袋，疑盛載載有尿液的膠樽。（facebook影片截圖）

2名男童目測年約7至8歲。（facebook影片截圖）

家長解釋：細路仔嚟唔切㗎嘛

家長不忿被職員指責，將膠袋放在隨行推車上，稱「我放喺度得唔得呀」，男職員警告稱「罰錢㗎你咁樣便溺，你知唔知㗎」，家長又解釋，「唔畀，罰錢，佢瀨咗尿出咗啦，我都出嚟啦」。

男職員無奈回應，「咁你都唔好咁樣啦」。家長繼續辯解，「帶咗個樽啦，細路仔嚟（去）㗎唔切架嘛，我攞咗袋」。職員再勸對方離開，片尾家長帶同2名男童往扶手電梯方向離去。

女子不滿被職員不斷指責，將膠袋放在隨行推車上，稱「我放喺度得唔得呀」。（facebook影片截圖）

男職員警告對方，「罰錢㗎你咁樣便溺，你知唔知㗎」。（facebook影片截圖）

女子之後解釋，「細路仔嚟（忍）唔切㗎嘛」。（facebook影片截圖）

職員不想再和她爭拗，再次要求對方離開，女子帶2名男童往扶手電梯方向離去。（facebook影片截圖）

網民指站內有洗手間：咁大個忍一陣都得掛

許多網民都批評片中家長讓小孩當眾如廁行為，「2個都讀緊小學喎」、「沙田站有洗手間，行上去有幾難，咁大個忍一陣都得掛」、「而且男仔（男廁）都唔使排好耐」、「周圍放低啲（排泄物），呢啲係家長教育問題」、「基本公民意識都無，真心黐線」。

有留言表示理解小童會「人有三急」，但家長應預先提醒他們上廁所，「搭車之前可以叫小朋友去咗toilet先，咁咪唔會中途好急尿周地屙囉」。

家長被質疑貪方便 「根本佢自己想趕車」

有人嘗試為片中女士護航，認為對方尚算有公德心，「起碼唔係周地屙」，卻被其他網民反駁，猜測職員之所以會咄咄迫人其實有前因，「估計條片幾秒前佢係畀職員見到，兼鬧佢唔好掉地下撿返起，佢先搵袋袋起」，又質疑廁所距離不遠，對方根本貪方便，「根本佢自己想趕車，唔肯浪費時間帶佢哋去厠所」。

港鐵職員獲讚盡責

有留言則讚揚片中男職員盡責，認為不應縱容隨處便溺行為，「哥哥仔好波」、「地鐵哥已經好克制了」、「要去mtr讚下呢個盡責嘅男職員」、「佢丟袋尿入垃圾桶，穿咗或者綁唔緊，咪又係搞住清潔姐姐」。

目擊事發乘客：周街屙尿仲大聲夾惡

記者翻查網上資料，發現片段最先被人上傳到社交平台threads，當時有目擊者指「周街屙尿，重（仲）大聲夾惡」，「人哋職員已經叫佢快啲掉咗佢算數，但係呢個女人就硬係要發爛渣」，故引來不少人批評女子行為，惟片段發布不足24小時，片主經已刪除。

根據港鐵附例，任何人使厭惡性物體流入鐵路處所，可被罰款5,000元。（示意圖／資料圖片）

港鐵回覆《香港01》表示，他們致力為乘客提供清潔及舒適的乘車和候車環境，同時亦有賴乘客的配合，希望藉此呼籲乘客為己為人，保持車站清潔，以及避免作出滋擾其他乘客的行為。如乘客見到有關情況，可即時通知車站職員，以便作出適切的跟進。

（facebook／threads）