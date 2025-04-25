受邀進香爆喊！智障女哭訴遭阿姨男友性侵　淫狼︰公主原諒我嗎？

不少人有宗教信仰，甚至會結伴進行宗教活動，祈求健康好運與家宅平安。台灣高雄1名有中度智力障礙的女子，與阿姨及對方男友同居10多年，一直相安無事，但其後3人相約一起進香，並在酒店投宿，阿姨男友趁女友不在場之際，向智障女強吻揉胸，甚至強摸下體。



受害人事後一直啞忍，但到了翌年聽到阿姨男友再次邀請進香，瞬間崩潰狂哭，擔心有人食髓知味再次犯案。阿姨經了解後揭發真相，大怒報警，其男友事後傳出訊息，向受害人道歉稱「我的公主，對不起，是我的錯，你能原諒我嗎？」。



法官裁定被告「對心智缺陷之人犯強制猥褻」罪名成立，判處監禁4年，被告不認罪，上訴至最高法院被駁回，全案定讞。



受害女子遭阿姨男友猥褻，啞忍1年後終揭穿案件。（示意圖/gettyimages）

阿姨男友趁機猥褻智障女

台媒於4月報道，受害女子有中度智力障礙，和阿姨及其張姓男友同住10多年，張男種植香蕉維生，年收入10多萬新台幣。2020年4月22日晚上，3人參加進香行程，繼而在花蓮縣1間酒店房間投宿，翌日早上3人吃完早餐，張男和受害人獨自返房取行李。豈料甫進房，張男不理會受害人拒絕，親吻其嘴唇，繼而強摸胸部和下體。直到阿姨因等了約半小時，仍然不見他們出現，所以入房查看，張男聽到聲響才肯停手，躲到廁所假裝正在如廁。

受害人擔心再受侵犯嚎哭 案件曝光

張男事後私底下威脅受害人不准洩露事件，聲稱阿姨如果知道，就會將受害人趕出家門，她害怕被阿姨責罵而啞忍。直到事發1年多後，她聽到張男想再次邀請她和阿姨一起進香，擔心自己再次受到侵犯，因而崩潰嚎哭，阿姨見狀詢問，案件因而曝光。

受害人得知張男想再次邀請進香，擔心自己再次受到侵犯，因而崩潰嚎哭，案件因而曝光。（AI製圖）

被告否認犯罪 罪成上訴

案件在橋頭地院審理，張男否認犯案，但法官裁定被告「對心智缺陷之人犯強制猥褻」罪名成立，入獄4年。被告不服裁決，上訴到最高法院，主張受害人清楚了解性行為，是否屬心智缺陷人士存有爭議，受害人口供前後不同，可信度甚低，同時質疑其創傷後壓力症候群鑑定沒有臨床報告客觀佐證。

最高法院維持原判 監禁4年

但法官認為，受害人案發前和張男相處10多年，感情相當良好，受害人亦表示只是希望張男反省，要求法官給予「一點點處罰就好，刑期不用太久」，可見沒有誣陷張男的動機，加上案件被揭發後，張男向受害人傳送訊息，提及「我的公主，對不起，是我的錯，你能原諒我嗎。我沒資格當你阿丈。祝健康美麗」，法官認為張男因性侵而道歉，考慮到被告案發後仍和阿姨和受害人同居，駁回被告上訴，全案定讞。

（綜合）