意大利監獄「性愛探監室」啟用！規則曝光　每位囚犯可享用2小時

意大利首座專為囚犯設立的「性愛房」18日於中部恩伯利亞地區（Umbria）的特尼監獄（Terni）正式啟用，受刑人有權與配偶或伴侶在此進行私密探視。



路透報道，這項創舉源自意大利憲法法院今年1月的一項裁定，法院首度明確承認受刑人有權在不受監視的情況下，與配偶或長期伴侶進行「親密會面」。

意大利首座專為囚犯設立的「性愛房」18日於中部恩伯利亞地區的特尼監獄正式啟用（Google Maps）

意大利首座專為囚犯設立的「性愛房」18日於中部恩伯利亞地區的特尼監獄正式啟用（Google Maps）

獲准進行親密探視的受刑人，會被安排至配備床鋪與廁所的房間，每次會面最長2小時。儘管客室門不得上鎖，以利監獄人員必要時介入，但過程將完全無警衛在場監視（示意圖，maru-lombardo/unsplash）

法院指出，目前歐洲多數國家，包括法國、德國、西班牙、荷蘭與瑞典等，早已開放所謂的「夫妻探監」制度。

恩伯利亞地區監獄人權申訴專員卡佛里奧（Giuseppe Caforio）向意大利ANSA通訊社表示：

我們很高興一切進行順利，但為保護相關人員，必須盡可能維持最高程度的隱私。

他強調，這次初步「實驗」成果良好，接下來數日也將陸續安排其他受刑人進行親密會面。

意大利司法部上周發布相關指引，說明凡獲准進行親密探視的受刑人，應被安排至配備床鋪與廁所的房間，每次會面最長2小時。儘管客室門不得上鎖，以利監獄人員必要時介入，但過程將完全無警衛在場監視，確保私密權益。

意大利目前監獄人滿為患，擁有超過62000名受刑人，超出官方核定容量21%以上，且自殺事件屢創新高。當局期望透過新措施，改善受刑人的心理健康與人權處境。

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