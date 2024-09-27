美性罪犯等候出庭色心起　爬過警崗企圖當眾性侵女囚犯｜有片

都被抓了還不知悔改！



美國一名男子因襲擊女性被逮，然而在法庭等候區時，竟對另一側的女囚起色心，偷偷繞過警員所在的值班櫃台想性侵對方。

美國一名男子因襲擊女性被逮，然而在法庭等候區時，竟對另一側的女囚起色心，偷偷繞過員警所在的值班櫃台想性侵對方。（YouTube@ABC15 Arizona）

事發地點為接收、轉移和釋放設施（ITR）的法庭等候區（YouTube@ABC15 Arizona）

事發地點為接收、轉移和釋放設施（ITR）的法庭等候區（YouTube@ABC15 Arizona）

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根據美媒ABC15 Arizona報道，亞利桑那州一名男子因襲擊5名女性，於當地時間4月12日被捕。

4月17日，該男在馬里科帕郡一處接收、轉移和釋放設施（Intake, Transfer and Release facility，簡稱ITR）的法庭等候區時，竟對另一側女性等候區的女囚起色心，偷偷繞過值班櫃台圖謀不軌。

從監視器畫面可以看到，男子呈現仰姿、雙手撐地，緩慢的爬過值班櫃台，當時值班員警完全沒有注意到。

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男子成功繞到另一側的女性等候區，走到熟睡的女囚身後脫下褲子，此時另一名女子大叫，驚動警員，這才呼叫支援帶走男子，把他關押到封閉的牢房。

馬里科帕郡治安官辦公室（Maricopa County Sheriff's Office，簡稱MCSO ）表示，ITR簡化了預約法院聽證會的流程，減少嫌犯和執法機構的等待時間，以此提高效率。

ITR的等候區將男女分別劃分在值班櫃台兩側，以確保安全，但值班人員不可能無時無刻盯著所有人。該處ITR啟用4年來第一次發生這種事，警方將尋求改進。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】