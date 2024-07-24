「世界最小的監獄」在這裡　只有2間牢房　最著名的囚犯竟是他

世界上最小的監獄位於小島Sark。



這座小島身處法國和英格蘭之間，看着並不大人口也不多，島上禁止汽車上路，也沒有路燈，但它在百年前就建了一個監獄。

世界上最小的監獄位於法國和英格蘭之間的小島Sark。（thesarkestate.com）

世界上最小的監獄位於法國和英格蘭之間的小島Sark。（thesarkestate.com）

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這個監獄只有兩間牢房，中間只有隔着一條狹窄的走廊。牢房裏的設施更簡單，有兩個牀板，能睡覺就行。

這個小監獄也沒法囚禁犯人太長時間，最多隻能關押兩天，如果犯人罪再重一點都要轉移到島外更大的監獄裏去。

這座監獄的建造也挺有意思的，其實島上1588年有了監獄，後來1832年準備造一個新的，結果一方面預算不合適，另一方面設計得也不合適，兩方拉扯下來，一個小監獄蓋了20多年才完工。

雖説用了幾十年就建造成這樣有點離譜，不過話説回來，倒是挺合用的，到現在監獄仍在使用中。

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當然，犯人估計是很少見到了，倒是有一些喝醉的遊客會被關進去。

這座監獄歷史上最著名的一位犯人是個名叫Andres Gardes的物理學家。他自稱有這座島嶼的統治權，然後孤身一人上島並宣佈入侵小島，結果被警衞一拳撂倒，然後送進了監獄。

總之，聽着很抽象，但作為「監獄」看着也比我的工作崗位大多了。

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