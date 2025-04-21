大角咀唐樓驚現「空中果園」？結滿纍纍果實片瘋傳　真身是這水果

身處城市也可以「歸田園居」？大角咀的魚木樹盛開，花期在3至5月，現時吸引不少市民前往打卡，而有網民發現在大角咀一隅出現「特殊風景」，就是在1幢唐樓的陽台上有棵掛滿纍纍黃色果實的樹，近看發現果實原來是已成熟的楊桃，沒料到城市也能種果樹，遂立即拍下影片放在網上分享。



帖文引來不少網民熱議，形容是「空中花園」、「竟然喺鬧市都有」，亦有人笑問：「食得未？」。有疑似知情人士指「呢棵嘢好多年，我之前成日見都係開緊花」。



大角咀一隅的「特殊風景」，見到有唐樓居民種果樹。（影片截圖）

唐樓的陽台上有果樹掛滿黃黃果實，近看發現果實原來是已成熟的楊桃。（影片截圖）

唐樓的陽台上有果樹掛滿黃黃果實，近看發現果實原來是已成熟的楊桃。（影片截圖）

有網民在Threads上發相，指「嚟大角咀睇魚木樹已經過時，最新係睇楊桃」。因他發現在大角咀一隅出現「特殊風景」，在唐樓的陽台見到有棵小樹掛滿黃黃果實，他用鏡頭拉近看，原來果實是成熟的楊桃，目測有20多夥飽滿的楊桃。

網民笑問：食得未？

帖文引來不少網民留言，「空中花園」、「竟然喺鬧市都有」、「食得未？」，有人回答「目測可以」。

有網民指去年在同一位置有九重葛盛開。（Threads圖片）

網民：食得未？

有人指同一位置上年看到的是九重葛，「上年嘅呢個時候九重葛開得好靚㗎，今年頹晒嘅」、「呢棵野好多年，我之前成日見都係開緊花」、「荃灣龍母廟後山有一棵（楊桃樹），酸到爆」。