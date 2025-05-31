Gen Z同事上班失蹤2小時！突然要回家原因超傻眼　網民：炒咗未？

【Gen Z／Z世代】Gen Z（一般指1990 年代中後期至2010 年代初出生的年輕人）已開始投入職場，帶來的「新常態」不時令人目瞪口呆。有網民在網上發文，指在公司有1位Gen Z同事在上班期間突然消失了2個小時，再出現時全套衣物也換成運動衫，樓主覺得奇怪，一問之下，對方表示突然想起放工後要去健身，但忘了帶「PE衫」（體育課衣服），於是千里遙遙從港島東返回荃灣換衫，行為令人嘖嘖稱奇。



帖文引來不少網民留言，有人追問「炒咗未？」、「返工當返學，so free！」、「唔係直接收工算係咁」。亦有人認為未必不可，「唔好理個過程，結果係點，佢做唔做得哂啲野？有冇要人幫手執手尾先？」。



樓主指Gen Z同事上班期間消失了兩小時，再出現時全套衣物換了運動衫，原因令她傻眼。（《無法成為野獸的我們》劇照）

有網民在Facebook專頁「奴工處」投稿發文，指自己親歷Gen Z整頓職場的威力，就是有位Gen Z同事上班期間不知所蹤，2個小時後回來全身衣服也換上了運動衫。

Gen Z同事由港島東返荃灣換衫

樓主感到好奇，一問之下，Gen Z同事表示「醒起放工要做gym（健身），但唔記得帶PE衫」，所以她竟千里遙遙由港島東，返回荃灣換衫再回來工作，行為令人難以理解。

Gen Z同事表示「醒起放工要做gym（健身），但唔記得帶PE衫」。（《無法成為野獸的我們》劇照）

網民：唔係直接收工算係咁

帖文引來網民議論紛紛，不少人認為離譜，笑稱是「星爺嘅劇情」、「如果咁都過試用期就你公司問題」。有人認為「搞笑咩，宜家好多gym都724咁」、「唔係直接收工算係咁」。

不過有人認為不足為奇「可能真係人工低，買多套衫，太貴」、「其實如果佢係IT或者要外出嘅文員，走咗2個幾鐘無人知都唔奇呀！」、「唔好理個過程，結果係點，佢做唔做得哂啲野？有冇要人幫手執手尾先？」。