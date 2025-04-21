推BB車送外賣！港媽嘆：香港樓價高不能偷懶　要爬樓梯竟這樣送！

香港生活成本高，維持生計並不容易。有港媽於網上分享她推着嬰兒車，邊照顧幼子邊做外賣步兵，指出香港樓價高、租金貴、消費高，慨嘆作為全職媽媽「想偷懶都不行」。有網民留言打氣說，「好犀利，加油呀」、「辛苦了」，有網民好奇問道「如果要爬樓梯送上去，點算？」，港媽竟回覆「抱着上去，BB車放門口」。



有港媽於網上分享她推着嬰兒車，邊照顧幼子邊做外賣步兵。（小紅書影片截圖）

該港媽於小紅書發文指出，在很多人眼裏，送外賣都是比較趕的，而她是比較慢的那位，因為帶着小朋友送外賣，安全要第一，有人開私家車、摩托車、騎單車送外賣，她就只有1輛嬰兒車。影片可見，她將外賣袋放在嬰兒車手柄上，幼子坐在車內，她推着嬰兒車前往送外賣。

推BB車送外賣 港媽：在香港想偷懶都不行

港媽說，新冠疫情後，作為全職媽媽的她，每天一有空就會抽時間送外賣，慨嘆「香港這地方，樓價高、租房貴、消費也高，節奏快的城市，想偷懶都不行」。

有港媽於網上分享她推着嬰兒車，邊照顧幼子邊做外賣步兵。（小紅書影片截圖）

港媽指出，香港樓價高、租金貴、消費高，慨嘆作為全職媽媽「想偷懶都不行」。（小紅書影片截圖）

網民問：要爬樓梯點算？ 港媽：抱着上去

有網民留言為港媽打氣，「好犀利，加油呀」、「媽媽好勤力，向你學習」、「辛苦了」。有網民問幼子是否真心願意跟着送外賣，「細佬肯咩？」，港媽回覆「最鍾意」，亦有人問「如果要爬樓梯送上去，點算？」，港媽回覆「抱着上去，BB車放門口」。

港媽說，新冠疫情後，作為全職媽媽的她，每天一有空就會抽時間送外賣。（小紅書影片截圖）

有同為媽媽的網民分享，「我背着3個月的兒子跑了兩個月，人人都覺得我好可憐，我自己覺得我很開心，能掙點零用錢就行。店舖都認識了我，說bb你又來翻工啦」、「女兒小學時我在小學附近M記兼職，偶爾帶她送外賣，不知幾開心！」、「我是背着阿B送」。