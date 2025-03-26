外賣災難！咖啡倒瀉、紙匙羹變彎　港男呻慘：香港人真係好X辛苦

叫外賣食品送上門，是否完好無缺也要看彩數！有港男早前用外賣App叫外賣，惟送到時卻發現凍咖啡已倒瀉一半、紙匙羹變彎了，他不禁在網上發文爆粗洩忿「做香港人真係好X辛苦，食個飯都唔安樂」。



帖文引來不少網民熱議，有人笑言「咖啡傷胃啊，唔係點守護你個胃啊」、「遇到暴力快遞」、「叫得外賣就預咗有一半機會受氣」、「如果係外賣App，可以影相去投訴，可以refund（退款」。



外賣送到時，樓主打開袋子即見到咖啡倒瀉了一半。（「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook圖片）

凍咖啡倒瀉一半 連餐具都出事

有港男在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發帖連相片，分享經歷外賣災難的經過，他利用外賣App叫了食品送上門，可是打開保溫袋後，發現袋底浸滿咖啡，原來餐飲的凍咖啡已倒瀉了一半。此外，他未開始吃飯，紙匙羹已經變彎了，根本難以使用，他不禁爆粗「真的X你阿媽個X」，繼而大呻「做香港人真係好X辛苦，食個飯都唔安樂」。

紙匙也變彎致沒法使用。（「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook圖片）

網民：遇到暴力快遞

帖文一出即引來不少網民議論紛紛，有人笑言「咖啡傷胃啊，唔係點守護你個胃啊」、「唔怪得知有一間執笠」、「遇到暴力快遞」。

有人認為樓主也要負責任，「自己唔肯落街去買，而要幫襯外賣平台送上門，就需要呢個有心理準備！」、「香港食飯咁方便，懶惰的後果」、「你應該外賣自取，唔好幫襯嗰啲送外賣公司」、「我叫外賣平台都未出過事喎，唔知係樓主黑定我好彩」。不過也有人叫樓主向外賣平台投訴，「如果係外賣App，可以影相去投訴，可以refund（退款）」。