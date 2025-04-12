快餐店外賣原隻BB燒鴨！港男呻又乾又瘦　網民嘲：隻鴨死於饑荒

食肆生意難做，不時推出特價食品來吸引客人。有網民早前在網上發相，指他在連鎖快餐店買了1隻59元「原隻BB燒鴨」回家享用，可是出來的賣相卻差強人意，看上去又乾又瘦，他形容「感覺不理想」。



帖文引來不少網民熱議，有人認為食物賣相確實不佳，「木乃鴨」、「見到都冇胃口啦」、「好柴，唔掂」。有人認為「拆定肉放入雪櫃，得閒整火鴨絲蚊米，髀就要嚟炆甜酸鴨，59蚊想點啫？」。



樓主指燒鴨「感覺不理想」。（Facebook圖片）

特價原隻BB燒鴨 樓主呻「感覺不理想」

有港男早前在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文及發相，指有連鎖快餐店推出特價「原隻BB燒鴨」，售價59元。樓主買了一隻回家享用，可是打開包裝發現燒鴨的賣相差強人意，雖然是BB鴨，但看上去又乾又瘦，樓主指「感覺不理想」，於是在網上發文，希望不要再有人中伏。

網民嘲：木乃鴨

帖文引來不少網民留言，批評賣相不佳，「木乃鴨」、「見到都冇胃口啦」、「好柴，唔掂」、「隻鴨好明顯死於饑荒」、「個款同宣傳海報差咁遠？」。

有網民建議將燒鴨拆肉再炒來吃。（Facebook圖片）

有人建議食用方法，「似係冰鮮烤鴨的預製品，唔係明爐烤鴨，預你要回家翻叮一下才食」、「建議加熱先至好食，我無加熱食，食完頂住個胃，成晚好唔舒服」、「呢的鴨要來炆，拆肉滾湯OK，要斬來食就唔好喇」。

不過有人認為價錢平不要要求那麼高，「拆定肉放入雪櫃，得閒整火鴨絲蚊米，髀就要嚟炆甜酸鴨，59蚊想點啫？」。