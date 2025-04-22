爆笑美甲！港女花$400指甲變「石春」　稱發相非公審：畀大家笑下

不少女生都愛美甲，讓雙更加漂亮！有港女在Threads發文大呻美甲中伏經歷，指「正所謂好嘢要分享，伏嘢都要分享下」，樓主指因相熟美甲店結業，她到未幫襯過的美甲店整指甲，可是「中間（中途）照燈我已經知道瀨大嘢」，她認為顏色出來與她所揀選的有很大分別也算了，而10隻指甲「被gel到10粒波子咁」，完成了還被問「係咪我心中目的甲型？」，令她難以置信是對方「哪裡來的自信」，而當時美甲師還在播放電影《破·地獄》，樓主「已經唔識喊」。



帖文在網上被瘋傳，不少網民留言「又大片又厚，佢都好揼本，落咗成罐gel（軟膠）喺你度」、「換個角度諗，呢十粒石春可以令到人哋會心微笑都係一件好事嚟嘅，欣賞樓主嘅幽默」。



樓主指花了400元，讓十指變成「石春」，令人啼笑皆非。（Threads圖片）

指甲上10粒「石春」收400元

樓主指現時10隻指甲好似「石春」，卻被收了400元，而更慘是令她「洗唔到頭、開唔到汽水、搲唔到痕」。不過她強調發相並非要公審店家，純粹化悲憤為笑料與網民分享。

網民看照片後稱「幾好笑，你好有愛無公審佢」。（Threads圖片）

網民讚賞樓主大方又幽默

帖文引來網民熱議，不少人讚賞樓主大方，「幾好笑，你好有愛無公審佢」、「忍到笑好叻」。有人看到相片後自稱不會收貨，「想睇下你以前整甲係點，點可能將10隻手指整到圍棋咁」、「點解接受到仲要俾埋錢」。樓主回應指「開頭我以為佢最後會打磨，點知最後佢封top（面油），我果刻已經嚇親」。