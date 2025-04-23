生仔要考牌？港鐵媽媽BB車泊近車門　1畫面港男鬧危險公審反惹議

生仔要考牌？有港男在Threads上發相及發文，指坐港鐵在荔景站上車時，見到有母親將BB車泊在車廂大門旁邊，而車上BB是面向車門的﹐小孩自行伸手握住扶手，港男亦指母親坐在旁邊只顧玩手機，完全缺乏安全意識。帖文引來不少網民熱議，鬧爆「開門俾人撞到點算？」，亦有人認為不應隨便公審別人，「搭地鐵架BB車擺邊都要俾人講」。



樓主拍到BB車上的小孩用手扶住欄杆的一幕，有網民笑言小孩安全意識強過其母親。（Threads圖片）

嬰兒車上小孩自行握扶手

從照片可見，港媽坐在座位最近車門位置，正在低頭看手機，而在車門旁原本供乘客站立的位置，則放了一部BB車，車上載有1位小孩，小孩面向車門外；而另一張相見到小孩一度伸手扶住攔杆。樓主認為這位母親做法十分危險，「荔景咁多人上車開門比人撞到點算？」，於是在網上公審對方。

網民憂危險：俾人抱走咗都唔會知

有網民看到相片後議論紛紛，有人也認為做法危險，「我從來唔會咁泊BB車，啲人撞倒BB點算？」、「咁好明顯就係冇常識啦，夾親手又唔知，俾人抱走咗都唔會知」、「小朋友對住自己唔係常識咩，咁危險」。

有網民認為公審別人不對，「搭地鐵架BB車擺邊都要俾人講」。（Threads圖片）

不過，有不少人則認為樓主公審別人不對，「擺門口又話阻人入，中間又話阻住啲位，擺最入落車時要人讓又話麻煩」、「想問咁佢可以擺邊好？同埋作為阿媽係唔可以攞手機出嚟撳？可能實情佢撳咗幾秒你就影咗相出嚟公審，有需要嗎？」、「搭地鐵架BB車擺邊都會俾人講，又話唔睇住個BB，撳電話又唔得，爸爸媽媽表示身心都很累」。

有網民回應指樓主用意是提醒父母注意安全，「只係想提醒父母要注意小朋友安全啫，畀我會將BB面向車箱內」。