網上誤購550隻小雞不能退貨！老翁暖心收養　網民笑言：被迫創業

網購買錯了東西有時或可進行退貸或退款，但買錯了550隻小雞又如何是好呢？內地有名老翁因不慎開通免密支付，無意中在網上購買了550隻小雞，讓他收貨後感到十分震驚，賣方又指活體動物不能退貨，最後老翁唯有硬着頭皮收留所有小雞，急急搭建雞棚，創業當起雞農來。



朱女指父親不慎開通免密支付而誤購550隻小雞。（影片截圖）

小雞被送到家門時嚇了朱男一跳。（影片截圖）

賣家不肯退貨，朱男於是收留小雞飼養。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，安徽省蚌埠市民朱小姐指出，父親無意中在網購物平台開通了「免密支付」功能，即時無須確認密碼就能付款下單的功能。朱男不知自己用了790人民幣（約840港元），買下550隻小雞。

老翁因「免密支付」功能誤買小雞 賣家拒退貨

當十多箱小雞送到家門前時，朱男嚇了一跳，向平台表示自己並無購買這些小雞，希望可安排退款，可是賣家卻表示活體動物不能退貨。朱男妻子翻查他的手機發現，朱男因為免密支付而誤買小雞。面對這麼多活潑小雞，朱男不忍心棄養，只好急急搭好雞棚，收留小雞，被迫創業成為雞農。

網民認為朱男錯有錯着，突然創業成為雞農。（影片截圖）

網民笑言：被迫創業

事件引來不少網民注意，認為朱男行為暖心，「被迫創業」、「老翁買雞，焉知非福」、「誤打誤撞成了養殖大戶，坐上了大老闆寶座」、「快進成養雞專業戶」、「可以申請產業扶持和助農專項補助了吧」。