捉姦釀命案！人妻網紅出軌工作拍檔　偷情被斷正竟與情人殺夫棄屍

印度發生1宗「殺夫案」！當地1名因拍攝家庭生活影片而爆紅的人妻網紅，竟諷刺地背叛家庭，與男拍檔發展婚外情，甚至被丈夫捉姦在床。偷情被斷正後，人妻竟狠下毒手，與情人一起勒斃丈夫，然後棄屍排水溝。3日後警方發現網紅丈夫的遺體，排查附近監控後揭發事件。



印度26歲已婚女網紅拉維娜（Ravina），涉嫌與情人一起殺害丈夫。（Instagram圖片）

綜合印度媒體報道，印度哈里亞納邦警方上月底於排水溝發現1具腐爛發臭的無名男屍，於是展開調查，並於近日公布調查進度。警方指案件為兇殺，涉案的是26歲當地已婚女網紅拉維娜（Ravina）及她的情人蘇雷什（Suresh），而死者是拉維娜的35歲丈夫普拉文（Praveen）。

夫妻結婚8年時有爭執

拉維娜與普拉文於2017年結婚，兩人共同育有1名6歲兒子，而拉維娜平日努力經營社交平台Instagram及YouTube帳號，並時常拍攝上傳與家庭內容相關搞笑影片，因此爆紅。然而影片並沒有說明實際的家庭矛盾，據指，普拉文有酗酒問題；而拉維娜需經常外出拍攝影片，引起家人不滿，故夫婦時有爭執。

拉維娜與男網紅蘇雷什合作拍片。（Instagram圖片）

拉維娜在Instagram上擁有逾3.4萬名粉絲，她為了吸引更多粉絲，遂於1年半前開始與男網紅蘇雷什合作，以男女拍檔形式整作影片，而這亦為後續兇案埋下禍根。普拉文早已懷疑妻子不忠，而事實的確如他猜想那樣，在合作過程中，拉維娜與拍檔蘇雷什發展出婚外情。

與男拍檔偷情被丈夫揭發

而兇案發生於3月25日，普拉文回家後驚見妻子拉維娜正與蘇雷什親熱，即時暴跳如雷。3人爆發激烈衝突及肢體碰撞，其間拉維娜突然用自己的頭巾勒住普拉文脖子，並與情人蘇雷什聯手勒斃丈夫。

棄屍排水溝任其腐爛

事後，拉維娜與蘇雷什一直等到3月26日凌晨約0時30分，才趁夜色駕駛電單車外出棄屍。他們將普拉文的屍體「夾」在兩人中間，「排排坐」在電單車上，駕駛到6公里外的排水溝處丟棄普拉文遺體。

監控拍到兩人將普拉文的屍體「夾」在中間，駕駛電單車前往棄屍。（網上圖片）

之後有親戚詢問普拉文下落，拉維娜還假裝不知情。直至案發3天後，警方在排水溝發現普拉文腐爛的遺體，在查看附近閉路電視記錄後，發現當中記錄了拉維娜與蘇雷什的棄屍經過，並將之逮捕歸案。拉維娜與蘇雷什在警方審訊下，供認犯罪事實。

網民湧平台怒罵「殺人犯」

事發後，拉維娜與蘇雷什的社交平台「瘋狂掉粉」，不少人紛紛湧入他們的社交平台留言怒斥兩人「殺人犯」，而蘇雷什IG上「開始新生活」的最新帖文下方，還有大批網民留言指「沒錯，開始新生活……在獄中」、「在監獄過活吧」。

（綜合）