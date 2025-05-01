女人街檔主示範用風筒　下秒突狂噴白煙嚇到震　網民嘲：是打火機

這旅遊體驗太特別了！有台灣遊客近日來香港旅遊，在旺角女人街閒逛購物時，遇到有檔主向他們示範使用風筒，怎料檔主一按下開關掣，風筒立即噴出大量白煙，連檔主也嚇了一嚇。帖文引來港台兩地網民熱議，笑言「《國產凌凌漆》：你以為它是個風筒？其實是個打火機」、「光是看影片都聞到燶味，燒焦的味道」，又猜測是「劣質假貨」。



有台灣遊客近日來香港旅遊，在旺角女人街閒逛購物時，遇到有檔主向他們示範使用風筒。（Instagram影片截圖）

該台灣遊客於Instagram發布1段18秒影片，女檔主拿出1個外形酷似Dyson（戴森）的風筒向他們示範如何使用，怎料女檔主一按下開關掣，風筒立即噴出大量白煙。

女人街檔主示範用風筒 下秒突噴白煙

遊客嚇得大叫「噢！哎呀！」，女檔主也被嚇倒，身體顫抖了一下，隨後快速將風筒放下，困惑道「怎麼會這樣子啊？我都沒試過」。影片傳來一陣笑聲，女檔主待風筒的冒煙量減少後再拿上手察看，而字幕打上了1句「還沒開市先賠1隻」。

有台灣遊客近日來香港旅遊，在旺角女人街閒逛購物時，遇到有檔主向他們示範使用風筒。（Instagram影片截圖）

怎料檔主一按下開關掣，風筒立即噴出大量白煙，連檔主也嚇了一嚇。（Instagram影片截圖）

怎料檔主一按下開關掣，風筒立即噴出大量白煙，連檔主也嚇了一嚇。（Instagram影片截圖）

網民：Die神來了

網民留言笑說，「好好笑，老闆嚇瘋」、「Die神來了」、「怎麼會賣空氣炮」、「爆炸頭專用吹風機」、「煙燻肉類用㗎，你哋識唔識㗎」、「乾冰製造機」。

有香港網民留言表示，「這1條街的東西，我們一般都不會買，假貨居多」，樓主回覆說「我知道，但就是覺得很有趣去看看，沒想到假貨真的那麼脆弱」。

檔主快速將風筒放下，困惑道「怎麼會這樣子啊？我都沒試過」。（Instagram影片截圖）

檔主待風筒的冒煙量減少後再拿上手察看。（Instagram影片截圖）

字幕打上了1句「還沒開市先賠1隻」。（Instagram影片截圖）

網民：山寨貨？電壓不相容？

另有網民猜測風筒噴白煙原因，檔主手上的風筒可能是山寨貨，或電壓不相容等，「全部劣質假貨，專門坑遊客錢的」、「都是淘寶貨，看來是電壓不相容」、「是在用1倍高的電壓插120V嗎？」、「橙色塊膠無拆，塞風唔炸死佢都偷笑」。