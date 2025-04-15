内地遊客墮藥房「影射貨」陷阱小紅書求助　「不給換也不給退！」

藥房「影射貨」問題｜《香港01》早前報道，坊間許多藥房所出售的產品，包裝上不僅缺乏生產地址，亦未標示註冊藥物資格，包裝卻與註冊中成藥極為相似，再加上藥房店員為了追求更高利潤「出口術」推銷，向顧客指「影射貨」藥效與正貨相同，售價卻更便宜，令消費者誤以為自己購買的同樣是註冊中成藥和正貨，因此上當受騙，當中更不乏內地遊客。



內地來港旅客小紅書訴苦：不給換也不給退！

許多內地遊客來港旅遊時，會到藥房購買知名中成藥。有內地網民在社交平台《小紅書》上發文，表示在香港藥房聽從店員推薦購買「影射貨」，離店後感到後悔，試圖返回要求換貨，卻遭店員拒絕，「不給換也不給退」。還有網民指出，香港藥房店員在銷售過程中會抬高「影射貨」的功效並貶低正貨，然而他們認為即便被騙，也可將其視為保健品，只要「吃了沒事就行」。

「影射貨」包裝似足馬百良安宮牛黃丸

馬百良安宮牛黃丸由於在香港和內地名氣大，坊間便經常出現「影射貨」，無論名稱、成分還是包裝設計上均十分相似。《香港01》早前於旺角一間藥房便輕易買到一盒標榜為「香港正貨」的「影射貨」，其包裝顏色、字體、商標圖案及設計上均與馬百良安宮牛黃丸極為相似，然而價格卻相差甚遠，馬百良安宮牛黃丸的官方售價為$2,880，影射貨僅售$1,380。

正貨馬百良安宮牛黃丸（上）及影射貨安宮牛黃丸（下）（楊帆攝）

街頭實測內地遊客難分辨正貨

記者手持兩盒安宮牛黃丸在街頭訪問14名香港市民及內地旅客，邀請他們分辨正貨及「影射貨」。他們普遍認為兩者包裝十分相似，部份人靠代言人張衞健的頭像辨別出正貨，但部分內地旅客無法正確分辨，誤以為寫上「香港正貨」的就是正貨，亦有旅客認為兩者只是不同年代的包裝，更直言若藥房店員推薦「影射貨」的話，確實有可能選購。有旅客更表示曾經因為藥房不良推銷手法中招，她說：「（藥房店員）說那個不好，這個甚麼甚麼好，然後就會引導我們就會上當......買回去沒有用然後丟掉，而且還很貴。」

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香港馬百良店長教5大正貨特徵

香港馬百良藥廠店長陳志雄叫市民辨認正貨的5大特徵。（陳映蓉攝）

馬百良藥廠店長教5招認清正貨

香港馬百良藥廠店長陳志雄向《香港01》指出，就「影射貨」問題一直有與執法部門保持溝通，但每隔一段時間又會死灰復燃。馬百良只能透過社交媒體教育市民如何辨別中成藥及食品，並認清馬百良安宮牛黃丸正貨5大特徵，包括（1）包裝上要明確印有品牌名稱，（2）印有中成藥註冊編號、（3）清楚列明廠方生產地址及聯絡資料、（4）印有人像商標及代言人人像貼紙，以及（5）包裝上的獨立防偽二維碼。

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被問到有無與衛生署反映相關情況，陳志雄表示，衛生署僅是監察機構，負責中成藥的註冊事宜。惟大部分影射貨僅有食品標籤，並不屬於藥物，最多只能視為保健品，執法有困難。

根據《中醫藥條例》，中成藥的定義要求其必須純粹由中藥材或有效成分組成。然而，某些保健食品添加了非中藥成分，因此不符合「純粹」的定義，因而不受該條例監管。陳志雄指出，購買中成藥的顧客大多用於治療，但這類影射貨未必具藥效，若服用無效的影射貨，可能對病情無助，甚至加重病情。

衛生署提醒注意包裝上應有中成藥註冊編號

記者亦就影射貨問題向衛生署查詢，衛生署發言人回覆指，署方有既定機制監察市場上銷售的藥物，亦會在收到投訴後作出跟進。當發現涉嫌違反藥物相關法例，本署會即時展開調查，需要時亦會把個案轉介相關執法部門跟進。

衛生署亦提醒，已註冊中成藥的標籤上會印有中成藥註冊編號（HKC-XXXXX）或中成藥過渡性註冊編號（HKP-XXXXX）("XXXXX"為一組五位數字)。市民購買時應注意藥盒上是否印有相關中成藥註冊編號，若一些包裝或名稱類似中成藥的產品如包裝上沒有上述註冊編號，亦即該產品並沒有通過中藥組對安全、品質及成效的評估。

衛生署同時強烈呼籲市民，切勿購買和服用成分不明或可疑產品，因其安全、素質及效能均未獲保證。市民如服用後感到不適，應徵詢醫護專業人員的意見。（全文完）