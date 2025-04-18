巴黎旅遊8招防盜竊「從Apple Pay到垃圾口袋」連女兒都變藏錢工具

喜愛旅行的朋友，或許聽聞過不少法國巴黎等歐洲城市偷兒難防的案例。知名律師李怡貞近日剛結束巴黎旅行，她在臉書透露自己帶著女兒、穿著名牌服飾及配件在巴黎旅行，靠著以下八個旅行注意事項，讓自己和女兒在旅程中未遭受偷、搶或尾隨等意外，順利完成這趟旅行。



（unsplash@Alexander Kagan）

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一、以叫車為主要交通方式

李怡貞說，一般人會覺得搭乘地鐵能省錢，但她的想法是一旦在地鐵被偷搶，損失的成本反而是高到爆炸。且因為帶著孩子，考量到換線搭乘地鐵不便，最終選擇以叫車為主要交通方式。

二、不輕易拿出手機

李怡貞說，這回旅行有使用手機背帶，不用手機時，都將手機藏在大外套裡面，路上也絕不輕易拿出手機。

三、保持臭臉、保持警戒

李怡貞認為，若臉很臭、極臭，便能嚇退結夥偷搶的一群人，只要保持警戒狀態，通常他們不太會來招惹。

四、人潮多處需護包

意識到人多時，就「護包」。

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五、口袋永遠只有垃圾

六、現金藏女兒口袋

李怡貞認為，近年歐洲國家治安都有向下走的趨勢，到哪裡其實都不比台灣安全，甚至連北歐都有盜竊集團事件發生。但這些地方危險歸危險，總還是有善良的本地人在，若帶著小孩，本地人都會多些微笑相對，願意協助跟聊天，並沒有想像中那麼可怕。

七、多用Apple Pay付款

李怡貞認為，若是手機被偷被搶，千萬不要浪費時間進警局，不必抱太大期望將手機找回，在旅行時也要開啟雲端自動備份，因為最珍貴的是照片，不是手機。

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八、吃飯時勿鬆懈，更要護包、護手機

李怡貞說，即便到了餐廳坐下來吃飯時，也要護包、護手機，將兩樣東西都藏好。

李怡貞笑道，在旅行中也讓孩子嘗試搭乘地鐵，事前也對女兒做行前教育，提醒她要小心警戒，應該會有奇怪的人。但女兒出地鐵後卻向她說：「媽媽，確實很多奇怪的人，而且都在看妳耶」，李怡貞認為純粹是因為她被盯上：

「還好我在地鐵裡臉更臭，也絕對不拿手機出來，一直180度環視掃射所有眼前的人，用眼神逼迫他們不敢跟我對到眼。」



李怡貞並另起一文建議網友若想帶小孩前往巴黎自由行，其實不必一直擔心危險，因為自助旅行本身就是一場冒險，也就是危險才好玩，呼籲如果心動就訂機票出發吧。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】