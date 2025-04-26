私密處脫毛影響運勢？人妻被奶奶指「剋夫」超傻眼　網民教咁還擊

不少女士為美觀和舒適，都會選擇脫毛。台灣日前有人妻發文，指她與丈夫及奶奶同遊韓國，體驗汗蒸幕裸湯時被奶奶發現其私密處毛髮全脫光，故被指「剋夫」，將會影響子宮氣場以及丈夫運勢，提議她「要不要考慮留一點（毛）？至少保個根」，故不禁表示「這年頭連私密處都要顧風水了嗎？」。



不少網民都對奶奶言論感到匪夷所思，「叫她拿出科學證明」，又揶揄「如果留一堆毛可以旺家的話，我是不介意當個流浪漢」，更建議樓主這樣回覆，「跟她說：『你兒子愛得很，我也沒辦法』」、「請婆婆跟她兒子溝通，使用者說了算！」。



台灣有人妻私密處脫毛，被奶奶指「剋夫」。（GettyImages／示意圖）

人妻私密處脫毛 被奶奶指「剋夫」

「婆婆說我『全除』會剋夫？」，該人妻在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖，指近日偕丈夫和奶奶前往韓國旅行，其中有行程是去汗蒸幕，並需要全裸浸湯，卻被奶奶發現其私密處有進行脫毛療程，被勸說「妳這樣把毛除光光，是不是會剋夫啊？」，又指女士如果私密處沒有毛髮會有損子宮氣場，繼而影響丈夫運勢。奶奶又強調她並不是迷信，但勸喻樓主「要不要考慮留一點（毛）？至少保個根」，她不禁傻眼稱「我整個愣住，這年頭連私密處都要顧風水了嗎？」。

奶奶批年輕人「西化」：什麼都要跟歐美走

樓主續稱，她私密處脫毛已經很多年，不但乾淨舒服，且生理期更易清理，更稱「坦白說老公也很喜歡」，但她當然不敢這樣回懟奶奶，當下只能笑說現在很多人都會做脫毛，不料對方還稱「年輕人太西化，什麼都要跟歐美走」，認為亞洲人不應胡亂脫毛，影響運勢。

奶奶批年輕人「西化」，認為亞洲人不應胡亂脫毛，影響運勢。（《BB來了》劇照）

人妻不敢反駁 苦言：忍到內傷

樓主當下想要翻白眼，但擔憂會被指說沒禮貌，苦言「忍到內傷」，但仍好奇其他女士有否做私密處脫毛、若然面對奶奶如此言論，應該怎樣回應，另外亦疑惑「下面無毛會剋夫」的說法，到底是否屬實。

人妻傻眼稱「這年頭連私密處都要顧風水了嗎？」。（《BB來了》劇照）

網民斥多事：叫她拿出科學證明

帖文惹來網民熱議，不少人批評樓主奶奶多事，「有聽說天生的白虎會，但後天的倒沒聽說過」，「叫她拿出科學證明」、「應該是回：『妳兒子怎麼還在』」、「反正還沒剋死就好」、「沒錢啥都剋」、「如果留一堆毛可以旺家的話，我是不介意當個流浪漢」、「我自己也當人家婆婆，從來不干涉媳婦要怎樣，只要她開心就好」，亦有媳婦分享奶奶「趣事」，「我家這個（奶奶）為了我去雷射除毛說我破格，後來還吵到自己在家燒炭，我都不知道下面的毛跟她什麼關係」。

網民教樓主這樣回覆

有人則對樓主奶奶言論感到傻眼，建議可以這樣回覆，「跟她說：『你兒子愛得很，我也沒辦法』」、「請婆婆跟她兒子溝通，使用者說了算！」、「你沒問她所以公公運勢有很好嗎？」、「如果這樣就被剋到，那只能說明你兒子命不好」、「我老公是從妳子宮出來的，又不是從我子宮出來的，所以你沒除（毛）他就沒事啊，又不是我兒子」。

（facebook「毒姑九賤婆媳討論區」）