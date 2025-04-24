坐港鐵逃票！普通話阿伯想黐住出閘　港女1招霸氣KO獲讚：做得好

乘搭港鐵不應「逃票」！有港女於社交平台發文，指她乘搭港鐵出閘時，有1名操普通話阿伯跟在她身後沒有拍卡，想「黐」住出閘。港女發現後大聲質問「你做咩啊！」，詎料對方竟發難「想要衝過來」，幸港女最終使出霸氣絕招成功KO對方，但心有餘悸，直言「其實我自己都有少少嚇親喘氣……」。



帖文引來網民熱議，大讚樓主「做得好」、「真係唔好畀無賴佔便宜」、「唔好留手」；也有網民分享類似離譜經歷，「機鐵都有類似，連體嬰咁一家人一張卡一齊過閘」、「所以而家幾乎次次回頭望下後面嘅人有無拍卡」。



有港女於社交平台發文，指她乘搭港鐵出閘時，有1名操普通話阿伯跟在身後沒有拍卡想「黐」住出閘。（資料圖片）

「我今日將一個阿伯推返入地鐵站裏……因為佢冇拍卡。」該港女近日於社交平台threads發文，指早上乘搭港鐵上班，出閘時眼尾看到有1名拖着買餸車、操普通話阿伯跟在她斜後方。

港鐵普通話阿伯緊貼身後想「黐」住出閘

樓主表示，她本來沒有在意阿伯，但對方舉動令她立時警惕，「（阿伯）好似放慢腳步打量其他周圍的人，而我要返工當然越過他，拍卡出閘那一刻直覺叫囂着讓我注意他有沒有拍卡或者跟在我後面，心裡準備了幾種反應選項」。

樓主之後「兩步後一個轉身」，發現阿伯「果然跟在我後尾沒有拍卡打算闖閘」，她於是質問「你做咩啊！」，詎料阿伯竟「慌亂起來想要衝過來」，還好被她力擋着。

由於現場附近沒有職員，樓主遂大喝一聲「我X你個肺」，把阿伯擋回閘內退開，成功阻止對方「逃票」。（資料圖片）

樓主霸氣KO阿伯

被截後，阿伯以普通話稱「我會付款的！」，樓主追問「咁你做咩跟喺我後面！」，閘外則有疑似阿伯「同伙」的阿嬸高呼「冷靜啲」。由於現場附近沒有職員，樓主遂大喝一聲「我X你個肺」，把阿伯擋回閘內退開，成功阻止對方「逃票」，而樓主下班經過同一閘口，已有職員站崗。不過事後樓主心有餘悸，「可能正義感上頭，呢次其實我自己都有少少嚇親喘氣……」。

網民大讚樓主「做得好」。（資料圖片）

網民讚做得好：唔好畀無賴佔便宜

帖文引來網民熱議，大讚樓主「做得好」，「做得好，我都係會推返佢哋出去」、「真係唔好畀無賴佔便宜，唔好留手」。

網民分享離譜經歷：一家人一張卡一齊過閘

也有網民分享類似離譜經歷，「機鐵都有類似，連體嬰咁一家人一張卡一齊過閘」、「見過好多次，不分年齡」、「帶住一家大細都有，或者偷偷跟住前面。所以而家幾乎次次回頭望下後面嘅人有無拍卡」。