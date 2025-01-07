普通話女闖港人宴會食霸王餐　1句話露餡發爛渣　被請走後續更狂

到別人宴會吃「霸王餐」的「宴會老鼠」行為並不妥當。有港男於社交平台發相發文，指其校友會日前設宴飯聚，卻有1名普通話女子疑似「亂入」，沒有付款下食「霸王餐」，結果1句「露餡」後被請離場；然而女子未有離開，還發脾氣夾起大堆食物，反問「吃一頓飯也不可以嗎？」，結局令人傻眼。



事件引來網民熱議，斥責該女子無恥，「人不要面，天下無敵，佢嘅無恥係刷新三觀」、「隔住個mon都覺得尷尬」、「面皮厚過城牆」，又認為應該報警處理。



有港男於社交平台發相發文，指其校友會日前設宴飯聚，卻有1名普通話女子疑似「亂入」，沒有付款下食「霸王餐」。（Threads）

普通話女闖宴會不付款

有港男於社交平台Threads發文，指近日校友會食飯設宴十多圍，而其宴席有1名不認識的女子，各人都以為是其他人帶來的「師妹」，未有在意，直至「謝飯禱時女子才「露餡」。

樓主憶述，當時女子以普通話問「你們在做什麼？」，他回答「祈禱囉」，女子竟再問「原來學校是基督教學校嗎？」，令他無語，「我心諗妳點考入嚟」。樓主續說，數分鐘後學校職員點名收飯錢，惟女子稱自己是「校長邀請的」，未有付款，「然後講咗一大堆無用嘅嘢」。

擾攘一會後，餐廳經理請她離開，女子卻發脾氣「一次過夾咗一大堆嘢食」，更反問「你們這樣對你們的學生嗎？我交了十幾二十萬學費，吃一頓飯也不可以嗎？」。（Threads）

被請離場發難

擾攘一會後，餐廳經理請她離開，女子卻發脾氣「一次過夾咗一大堆嘢食」，更反問「你們這樣對你們的學生嗎？我交了十幾二十萬學費，吃一頓飯也不可以嗎？我來是找校長談合作的」。樓主聞言疑惑「喂，又話學生？」。

樓主補充，最終校友會會長示意息事寧人，女子則吃喝到完席才離開，「（校友會會長）過嚟話算啦唔好報警，請呢位新朋友食飯當做善事啦，我哋唯有聽會長講，就係咁，佢（普通話女子）真係由頭坐到尾，食埋甜品，敬埋酒先走」。

網民紛紛斥責女子離譜無恥。（Threads）

網民批無恥

網民看過帖文震驚，紛紛斥責女子行為離譜，「真係好無恥」、「人不要面，天下無敵，佢嘅無恥係刷新三觀」、「厚面皮到夾硬去人哋校友會聚餐呃飯食，被人揭穿、請走都仲可以賴死唔走，乞衣嚟？」、「面皮厚過城牆」、「隔住個mon都覺得尷尬」。

也有網民認為不應姑息，「真係要報警！」、「接受唔到最後冇趕佢走，呢啲人唔應該縱容」、「應該全枱人一齊起身走，點可能同啲咁嘅人一齊食飯」。另有網民分享同類經歷，「之前我學校百周年紀念，我哋成班同學包咗一圍枱，嗰時有幾個同學未到，都有兩個人若無其事走咗嚟坐同食飯，我哋一圍係識得，所以都幾肯定佢哋係老鼠（宴會老鼠），btw係講普通話，我望X住佢話個位係我同學嘅趕佢走，佢哋就走去第二枱食」。