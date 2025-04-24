酒店食飯叫still water被收$XX　foodie不滿呻貴　網民斥：冇常識

酒店或高級餐廳講求優質服務，會向顧客提供各類收費飲用水選擇。有食評家（foodie）近日於網上發文宣泄不滿，指出在酒店餐廳吃晚飯，「埋單」時才發現叫了的1支「still water（不含氣泡水）」要收90元，連服務費實收99元1支水，他批評下單時職員未有告知要收費，又質疑餐牌無註明。



不過該食評家「圍爐取暖」不成，反遭網民紛紛嘲諷，「第一日去酒店食飯？still water想免費？咪玩啦好嗎」、「喺酒店or高級餐廳order still water or sparkling water（氣泡水）人哋要收錢係common sense嚟」、「KOL食慣免費餐，根本唔知原來去餐廳咁多嘢要畀錢」。



有食評家（foodie）不滿在酒店餐廳吃晚飯，叫了1支「still water（不含氣泡水）」被收取99元。（Threads圖片）

該食評家於Threads發文指出，日前去1間酒店餐廳吃晚飯，叫了1個3道菜套餐，「埋單睇張單先知支水額外收咗我$90，大癲」。他說，起初下單時，職員問要什麼水，他回答「still water」，當時職員未有告知要收費，「就連幾錢都唔知，menu亦都冇寫」，到最後「埋單」連服務費實收99元1支水。他覺得不值，直言「飲落又唔覺特別好飲，我仲要只係飲咗2/3」。目前原有帖文已被刪除。

不滿酒店吃飯叫still water被收99元

不少網民留言指出，在酒店或高級餐廳吃飯，水要收費很正常，批評樓主身為食評家竟然連基本知識也不知道，「大癲，成1萬個followers嘅香港foodie，竟然唔知食西餐still water係要收錢」、「做foodie要識食識飲，連咁基本都唔知，所謂foodie真係得啖笑」、「一睇就知冇真正食過好嘢或真正fine dining的foodie」、「香港係好特別，有電話就KOL㗎啦」。

該食評家（foodie）於網上發文宣洩不滿。（Threads圖片）

網民：做foodie連咁基本都唔知

有網民表示，餐廳不可能沒註明水要收費，「正常drink menu喺最後1版有寫」，有網民說，若不想點要收費的水，可點免費的普通飲用水，「冇錢一律建議叫tap water（自來水）」、「要免費水唔係應該叫tap water咩？鄉下出嚟㗎？咁都叫foodie？」。