叫出前一丁外賣！食客加$2要「分湯」結果超傻眼　茶記員工解內情

不少人叫外賣時都會要求「分湯」，以免湯底浸久了會令麵條或配菜變軟淋，口感不佳。惟有食客卻大呻，日前經外賣平台，點叫火腿絲配出前一丁套餐，並加2元要求「分湯」，但外賣送達時卻見到其中一個膠碗只有約4分之1的清水，另外再獲1包調味粉，傻眼稱「分湯原來係咁嘅意思？」。



有網民質疑餐廳是為節省成本，「水都唔畀，賺死佢」。不過有茶餐廳前員工就解釋這是適當做法，「正常都係畀滾水，原本茶記開嘅雞湯就鹹，再落埋粉個湯就鹹到X街，但唔畀包粉又會畀人X都唔知有無真係幫我轉咗丁（出前一丁），所以多數都係出滾水，再自己落粉」。



有食客點叫火腿絲配出前一丁麵外賣，並加2元要求「分湯」，結果卻獲得滾水加味粉。（《堅離地愛堅離地》劇照）

外賣叫火腿絲配出前一丁麵 加2元要求「分湯」

該食客在threads發帖，無奈詢問「分湯原來係咁嘅意思？」。從事主上傳2張照片所見，他經由外賣平台Keeta於餐廳點叫1個火腿絲自選粉麵套餐，並加4元轉為前一丁麵，而套餐包括腸仔煎蛋、牛油方包、以及1杯凍檸檬水；而他下單時亦額外加2元，要求餐廳「分湯」，即是將麵條以及湯底分開2個碗。

事主經外賣平台Keeta點叫1個火腿絲配出前一丁的套餐，額外加2元要求「分湯」。（threads圖片）

餐廳提供一碗約4分1清水 另附送1包調味粉

不過當外賣送到時，卻令他很是錯愕，事關餐廳的「分湯」竟然是將麵條以及配料放在1個碗內，另一個碗只給予約4分之1的清水，然後再附送1個味精調味粉，樓主明顯需要自行加水再沖泡調味包，因而稱「我唔expect佢係粉水分離…以後唔會再咁嗌」。

餐廳只提供一碗約有4分之1的清水，再給予1包調味粉。（threads圖片）

網民質疑餐廳此舉為節省成本：賺死佢

帖文惹來網民討論，有人質疑餐廳「賺到笑」，「唔好意思，真係好想笑」、「畀2蚊買個湯包」、「水都唔畀，賺死佢」、「第一眼以為畀個吉碗你」、「加2蚊都唔整埋個湯咁衰」、「service咁差，唔幫你倒埋包粉」、「去超市買包出前一丁無咁嬲」。

茶餐廳前員工解謎

不過有曾在茶餐廳工作的網民就留言解釋，「正常都係畀滾水，原本茶記開嘅雞湯就鹹，再落埋粉個湯就鹹到X街，但唔畀包粉又會畀人X都唔知有無真係幫我轉咗丁（出前一丁），所以多數都係出滾水，再自己落粉」、「你加咗$4畀佢，佢要證明佢係出前一丁」。

（threads＠kakameooo）