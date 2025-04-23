台灣又爆連鎖餐廳食安問題！



有民眾到台北市中山區1間餐廳吃薄餅，發現餐點上有隻毛毛蟲，店員卻只回「要不要重做」，讓民眾感到不被尊重。業者事後道歉，承諾改善食材清洗流程，並補償消費者。

「台灣網紅連鎖餐廳」吃薄餅驚見毛毛蟲！店員態度及處理手法捱轟（01製圖）

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這位女網友在Threads發文指控，她日前到小紐約披薩（LNY Pizza）中山店用餐，竟發現餐點上有隻毛毛蟲，她們隨即向店家反映，然而店員態度似乎是「第1次遇到這種事情」，雖然有問她們要不要重做，但因已經吃飽，於是婉拒。

後來店員拿1份巧克力球給她們就走了，還說：

不確定你們要不要吃。

並未向她們道歉，也沒詢問過她們如何補償。女網友感到十分傻眼：

結帳時我們再問了一次這份Pizza毛毛蟲的事情，結果店員的態度是說：「我們已經給你們巧克力了補償了。」

女網友不滿表示，薄餅與巧克力球價錢天差地別，且店員的態度更是讓她們不想再回訪：

（店家）從頭到尾都沒有半句道歉，處理過程也完全沒有誠意，讓人感覺根本不被尊重。

對此，小紐約披薩中山店深表歉意，並指出未來將加強食材清洗流程，請內場員工多加注意，同時外場人員也要進行第2次餐點檢查，預防事件再度發生。

此外，業者也在檢討與改善員工危機處理原則，應以最大誠意補償消費者，而非自行決定贈送餐點，將同步與消費者聯絡，再次表達歉意。

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