迎娶21歲少女！印男掀頭紗驚見「45歲準岳母」　怒控兄嫂背後設局

印度發生1宗荒謬「娶錯妻」事件。當地有男子在兄嫂安排下，原定迎娶21歲少女為妻，至婚禮當天他掀起新娘子頭紗時，卻驚見變成45歲的準岳母，事後更揭露是兄嫂二人所設的局，又威脅若然他敢反抗，將以強暴罪名誣陷他，遂決定報警求助。令人意外的是，雙方經過協商後達成和解，涉事男子目前已撤銷報案，承諾往後不會再追究事件。



印度有男子被設局，婚禮當天原定迎娶21歲少女，新娘子當天卻變成準岳母。（示意圖／GettyImages）

22歲印度男子獲兄嫂安排婚事

綜合印度媒體報道，事發於2025年3月31日，印度北方邦密拉特（Meerut）一名22歲男子阿齊姆（Mohammad Azeem），原定獲安排與21歲女子曼塔莎（Mantasha）結婚；而婚事則是由其兄長納迪姆（Nadeem），以及嫂子沙希達（Shaida）所促成。

掀開頭紗 驚見「新娘子變準岳母」

可惜在婚禮儀式進行期間，主持婚禮的穆斯林教士曾於宣讀誓詞中提及新娘的名字為塔希拉（Tahira），並讓阿齊姆感到十分疑惑，直至他掀開新娘的頭紗後，才發現自己迎娶的並非曼塔莎，反倒是對方45歲的母親，故稱「當我掀開面紗發現新娘不是曼塔莎，而是她母親時，我感到非常震驚」。

男子掀開新娘頭紗，發現新娘並非21歲少女，反而是其45歲母親。（示意圖／GettyImages）

揭兄嫂背後設局 以1事威脅完婚

阿齊姆憶述婚禮當天，發現曾有不明人士在現場進行可疑金錢交易，當中涉及約50萬盧比（約4.5萬港元）現金。當他察覺自己疑被人設局時，曾經對此婚事提出抗議，但其兄長和嫂子則威脅他，若然反抗將以強暴罪名誣陷他。

報案後雙方達成和解 承諾不再追究

阿齊姆當下因擔心法律問題，所以先行返回住處，並於4月4日前往警局報案。當地警方交代案件時表示，經過各方協商後，當事人之間已達成協議並和解，阿齊姆目前已撤銷報案，承諾往後不會就事件再追究任何法律責任。

（綜合）