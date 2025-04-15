婚禮前變心！印度20歲新郎「與未來外母私奔」　一事令新娘更崩潰

印度北方邦的一名準新娘在婚禮倒數9天時遭到悔婚，未婚夫竟與她的親生母親私奔。



更令她崩潰的是，兩人還捲走了家中25萬盧比（約22552港元）現金與珠寶。

婚禮前悔婚！印度20歲新郎「與未來外母私奔」 一事令新娘更崩潰（01製圖）

親戚表示準新郎來拜訪女家時曾對未來外母這樣做（點圖放大閱讀）：

+ 11

據印度媒體《印度時報》（The Times of India）報道，這名不幸女子的未婚夫現年20歲，而她的親生母親現年40歲，兩個年輕人的婚禮原定於16日舉行，但誰知男方竟然和相差20歲的丈母娘在7日私奔。

當地警方稱，準新郎在9日晚上以購買結婚禮服為由離開，此後打電話給他父親說：

我要走了，別來找我。

與此同時，準新娘的母親也人間蒸發。經過警方調查，證實她與準女婿私奔，還將家中25萬盧比現金與珠寶一併捲走。

據報道，女方的一名親戚稱，這名準新郎過去定期拜訪新娘家，曾送給未來丈母娘一部手機，此後兩人保持著密切聯繫，但誰也沒有想到，兩人竟然暗通曲款並最終私奔。

當地警方表示，私奔女子的丈夫已向當局提交妻子的「失蹤報告」，警方也已將雙方家人的證詞記錄在案並展開調查，目前正在努力追查兩人的下落。

【延伸閱讀】買兇殺女兒「殺手碰巧是她男友」 印度媽媽遭反殺 慘死棄屍田地（點圖放大閱讀）：

+ 10

延伸閱讀：

美公布「對等關稅」豁免清單 陸1/5輸美產品受惠

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】