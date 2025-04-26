捉姦命案！孕婦見丈夫抱小三全裸躺床上　竟挺孕肚將小三活活打死

泰國近日發生1宗轟動社會的「捉姦命案」！當地1名懷孕7個月的孕婦將丈夫及小三捉姦在床後，竟然彪悍地挺着孕肚將小三打至重傷，最終小三因傷重送院不治。事發期間丈夫全程躲在房中，沒有阻止妻子打人，也沒有救助女友。



警方事發後迅速拘捕孕婦，翌日同意她以15萬泰銖（約3.5萬港元）保釋候審。另外，警方調查後驚訝發現，死者與男子其實是「雙重婚外情」，因為死者同樣早已結婚，並且育有1子，而男子與死者的丈夫均被瞞騙，不知道對方存在。



泰國1名懷孕7個月的孕婦將丈夫及小三捉姦在床後，竟然將小三打死，事後遭警方拘捕。（網上圖片）

綜合泰媒報道，事發於4月21日，曼谷民武里府（Min Buri）懷孕7個月的28歲疑犯沃拉曼（Worrawan），因為懷疑28歲丈夫巴斯（Bas）趁她懷孕期間出軌，於是在友人陪同下跟蹤巴斯前往當地某間情趣酒店，結果發現巴斯真的正與23歲情婦波賈納特（Potjanart）在房內發生性行為。

丈夫與情人赤裸依偎在床上的場面令沃拉曼難以忍受，她盛怒之下將波賈納特拖出酒店房間，並施以暴力。波賈納特被瘋狂毆打，只能不斷哭着求饒。

掀衣揭孕肚 邊打邊罵

酒店監控影片顯示，沃拉曼對波賈納特拳打腳踢，同時還多次拉起自己的上衣，展示孕肚，大喊「你一直都知道！明知道我懷孕了還這樣做！」。而波賈納特被打得縮着身體哀鳴求饒，稱「對不起，我認輸了！求求你，你贏了！我投降！」，之後更癱軟在地，奄奄一息。

以下圖片可能令人不安：

小三最終重傷不治

暴行持續一段時間，陪同沃拉曼捉姦的1名跨性別朋友發現波賈納特開始吐血，慌忙制止沃拉曼。旅館員工亦幫忙將波賈納特送院治療，可惜，波賈納特傷勢嚴重，最終在到達醫院後傷重不治。

巴斯全程躲房內，沒有阻止妻子打人。（Facebook）

丈夫全程躲房內 稱曾被「家暴」

而事件另1名主角巴斯卻自始至終都躲在房內看着妻子暴打小三，他既沒有露面，也沒有阻止妻子。事後他聲稱當時喝醉了，加上過去曾被妻子家暴，其中1次還被打到縫了40針，所以這次才不敢出手制止。

巴斯又聲稱他早已向沃拉曼提出分開，但沃拉曼死活不接受，還不斷干預他與女友波賈納特的交往。

警方調查驚揭死者已婚 情人及丈夫均被瞞騙

不過，警方調查後發現，巴斯和波賈納特屬「雙重婚外情」。事實上，死者波賈納特已婚，並育有1子。巴斯指自己並不知情，並表示波賈納特聲稱她是單親媽媽；而波賈納特的丈夫也是在得知她的死訊時，才知道她與巴斯的婚外情。

沃拉曼獲準以15萬泰銖（約3.5萬港元）保釋外出。（網上圖川）

事後，警方即時逮捕沃拉曼，但因為她沒有逃跑嫌疑，加上懷有身孕，警方於22日同意她以15萬泰銖（約3.5萬港元）保釋外出。

疑犯好友反駁「家暴」說法：巴斯才是施暴的人

而沃拉曼34歲好友蘇卡尼亞（Sukanya）亦代沃拉曼向死者家屬公開道歉，並透露沃拉曼事後對自己的行為感到相當懊悔；蘇卡尼亞又表示希望陪同沃拉曼出席波賈納特的喪禮當面致歉。同時，蘇卡尼亞反駁巴斯稱「被家暴」的說法，反指巴斯才是施暴方，並解釋他需縫針的那次衝突是因為沃拉曼自衛時向巴斯時扔碟子，才導致他受傷。

另有1名鄰居向當地媒體透露，指早在沃拉曼結婚前，她的祖父母就已經強烈反對她與巴斯來往，因為巴斯涉嫌家暴，而該名鄰居又相信沃拉曼並非故意殺人，認為是情緒失控引起的不幸結果。

波賈納特的家屬不許沃拉曼出現在喪禮上。（網上圖片）

不過，波賈納特的家屬明言不容許沃拉曼出現在喪禮上，並明確表示拒絕和解，又強調絕不會原諒沃拉曼。

（綜合）