捉姦在車續集！霸氣人妻狂摑仙氣小三：你咪走！　她這樣反擊絕了

【捉姦／出軌】本港網絡近日瘋傳1段「霸氣人妻捉姦仙氣小三」影片，見到有人妻帶隊，率領親友撞破丈夫與小三於私家車內「車震」。不過影片原來還有「第二集」！最新流傳影片見到，丈夫與親友在車外推撞，場面混亂，而人妻走入車內暴打及掌摑小三，並撿走一大袋避孕套及用過的紙巾，小三則打不還口，沉默離開車廂，轉到私家車副駕駛座坐下，似顯示地位。



影片引來網民熱議，大部份網民都認為該對夫婦應該離婚，「搞咁大已經無回頭」、「可以離婚分家產」、「咪離婚囉，文明社會」。也有網民認為不應打小三，「要打都打你老公先啦」、「大不了離婚囉！你咁樣喺公眾場合打人濫用私刑你都唔啱啦！」。



第一集：捉姦在車！人妻撞破丈夫車震怒吼：你做乜嘢！仙氣小三舉動成焦點

「霸氣人妻捉姦仙氣小三」續集影片曝光。（影片截圖）

人妻帶隊捉姦 丈夫與小三「車震」斷正

本港網絡近日流傳的「霸氣人妻捉姦仙氣小三」影片長22秒，見到有正室妻子帶領多名親友趕到私家車「捉姦」，撞破衣衫不整的丈夫與小三在私家車後座「車震」。丈夫與小三發現後，極速穿上褲子及短裙整理衣服。

丈夫極速穿上褲子，坐在旁邊的小三亦即時穿上裙子整理頭髮及衣服。（影片截圖）

丈夫問妻子：妳做乜啫？

丈夫隨後問妻子：「妳做乜啫？」，並想關上車門，但被妻子阻礙，妻子則取出手機拍攝影片，聲嘶力竭咆哮：「你做乜嘢！你哋喺度做乜嘢！我問你！」雙方不斷重複「做乜嘢啫？」、「我問你喺度做乜嘢！」互想質問，而在旁的小三未有出聲，看似相當冷靜。該段影片至此結束，網民看後都關注後續發展。

雙方不斷重複「做乜嘢啫？」、「我問你喺度做乜嘢！」互想質問，而在旁的小三未有出聲。（影片截圖）

捉姦續集曝光！霸氣人妻暴打小三：你咪走啊！

不過影片原來還有「第二集」！最新流傳影片顯示，事發3月3日晚上10時許，見到丈夫已下車與妻子親友在車外推撞，場面混亂，而妻子走入私家車後座不斷掌摑小三，小三抱頭抵擋，但沒有還手，其間有妻子同行親友表示「打電話叫佢老竇老母過嚟」。

丈夫已下車與妻子親友在車外推撞，場面混亂，而妻子走入私家車後座不斷掌摑小三。（影片截圖）

丈夫已下車與妻子親友在車外推撞，場面混亂，而妻子走入私家車後座不斷掌摑小三。（影片截圖）

妻子走入私家車後座不斷掌摑小三，小三抱頭抵擋，但沒有還手。（影片截圖）

撿一大袋避孕套及紙巾

鏡頭一轉，小三打開車門離開，妻子向小三喝斥「你咪走啊！」，惟小三沒有理會沉默下車，轉到前座右邊副駕駛座坐下，妻子則怒氣沖沖撿起選在車內的避孕套及用過的紙巾，包成1大袋交予同行親友。影片至此結束。

妻子則怒氣沖沖撿起選在車內的避孕套及用過的紙巾。（影片截圖）

妻子則怒氣沖沖撿起選在車內的避孕套及用過的紙巾。（影片截圖）

小三下車。（影片截圖）

網民涉事夫婦勸離婚

網民看過影片都認為應該離婚，「搞咁大已經無回頭，應該係無乜感情啦，有感情佢老公就不會出去偷食啦！」、「可以離婚分家產」、「咪離婚囉，文明社會」、「頂唔順嘅話一律建議離婚或者分手」、「喺屋企邊個強勢一睇就知，做小男人仲敢去滾就抵死啦，害X埋條女」、「開間房唔係好貴嘛，唔係咁X燶啊」。

然而也有網民認為不應打小三，「要打都打你老公先啦」、「大不了離婚囉！你咁樣喺公眾場合打人濫用私刑你都唔啱啦！」、「打人同軟禁都可以坐監，小三唔識玩」、「老婆這樣子不跑走偷笑了」。

影片未有說明拍攝地點，不過由於私家車是左軚車，加上人妻及男女說的廣東話都略帶口音，以及按現場環境估計，事件於內地發生。