大義滅親！女兒攜母揭父親姦情　小三否認鴛鴦浴咁狡辯　法官打臉

家人做錯事，當然要大義滅親。桃園1名人妻獲女兒大義滅親告知丈夫定位出現在汽車旅館，於是立即趕抵現場，撞破丈夫和小三鴛鴦共浴，女兒更在父親手機內找到大量相關親密照片，人妻繼而提告小三索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。小三辯稱被撞見當日因為「海邊風沙太大」，2人才到汽車旅館「沖洗泥沙」，但不獲法官接納，判處賠償15萬新台幣（約3.8萬港元）。



兩母女一起前往捉姦，撞破鴛鴦共浴醜態。（《花束般的戀愛》電影劇照）

人夫被撞破和小三鴛鴦浴

台媒於4月報道，案件在桃園地院審理後，涉事夫妻結婚超過20年，事發2024年11月，女兒使用手機期間，意外驚悉父親定位出現在1間處汽車旅館，於是通知母親一起前往捉姦，撞破男方和小三鴛鴦浴醜態。男方眼見姦情敗露，試圖駕車載同小三逃離現場，但遭警方攔阻只能作罷。

事後人妻在女兒協助下，在丈夫手機內找到多張偷腥照片，包括2人前往九份和陽明山等地方，2人拖手和臉貼臉，甚至有多張他們作勢激吻照片，人妻怒告小三，索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。

小三辯稱被撞破當日，現場「海邊風沙太大」，2人前往旅館「沖洗泥沙」。（《花束般的戀愛》電影劇照）

小三︰海邊風沙太大，所以去旅館沖洗泥沙

人夫在庭上聲稱「拍照時，分寸拿捏不好」，未有明確承認或否認婚外情，小三辯稱被撞破當日，現場「海邊風沙太大」，2人前往旅館「沖洗泥沙」，甚至強調涉事夫妻的婚姻一早名存實亡。

法官檢視相關照片後，質疑「沖洗泥沙」不需要十指緊扣，認定被告侵害原告配偶權，但考慮到雙方月薪都是大約3萬新台幣（約7,600港元），而且沒有直接證據證明他們發生過性行為，判處被告賠償15萬新台幣（約3.8萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）