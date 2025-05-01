被控殺妻棄屍還押3年！妻子「復活」出庭解釋　人夫證清白終獲釋

印度發生離奇「殺妻」案。1名人夫發現妻子失蹤後報案，警方經調查後尋獲1具女性骸骨，懷疑人夫殺妻棄屍，於是將他拘捕，明明DNA比對證實骸骨不屬於人妻，但警方仍然堅持調查無誤，人夫還押候審長達3年，更因遭受酷刑而被迫承認犯案。朋友聞訊協助尋人，隨後發現「女死者」仍然在生，人妻出庭承認背夫棄子私奔，警方懷疑急於破案而誣陷人夫，最終人夫獲得釋放，還得清白和自由。



庫魯巴拉還押候審長達3年，最終獲釋。（網上圖片）

一家四口一直相安無事

被屈打成招的38歲人夫庫魯巴拉（Kurubara Suresh）來自科達古（Kodagu）庫沙爾納加爾塔盧克（Kushalnagar Taluk）巴薩瓦納哈利（Basavanahalli），庫魯巴拉和妻子馬利格（Mallige）結婚接近20年，育有18歲兒子克里希納（Krishna）和15歲女兒基爾蒂（Keerthi）。

早知妻子出軌 突然失蹤

據了解，庫魯巴拉一直知道馬利格有外遇，去到2020年11月，庫魯巴拉發現妻子突然失蹤，隨即報案，但他沒有提及妻子偷腥一事。警員接報調查，並在卡弗里河岸（Cauvery）發現1具女性骸骨，警員將庫魯巴拉帶到現場進行調查，甚至用武力強迫他承認骸骨屬於馬利格。

「女死者」出庭證明仍然在生，只是背夫棄子私奔。（網上圖片）

人夫受酷刑 承認殺妻棄屍

雖然庫魯巴拉遭受酷刑，但相信因戴綠帽而感到羞愧，一直沒有透露妻子婚外情，只能被迫就範，之後被控謀殺妻子，2021年7月被捕，一直還押候審。即使DNA比對證實骸骨不屬於馬利格，但警方都沒有放棄檢控。

家中失去經濟支柱，加上學習成績不理想，兒子克里希納唯有打工，支持胞妹繼續讀書，同時照顧祖母。

該具女性骸骨身份未明。（示意圖/gettyimages）

朋友拍到「女死者」用膳 人妻出庭證明在生

庫魯巴拉2023年9月一度獲得保釋，但由於無力支付10萬盧比保釋金（約9,000港元），只能繼續還押，去到2024年9月，庫魯巴拉獲准保釋。

去到2025年4月，朋友發現馬利格在果達古（Kodagu）南邊出沒，拍攝到她和1名男子在餐廳用膳。馬利格同月出庭，承認背夫棄子私奔，一直和姦夫住在1個村莊，並稱完全不知道丈夫遭遇，法官要求警方提交內部調查報告，釐清為何出現冤假錯案，將會裁定庫魯巴拉無罪。

法官要求警方提交內部調查報告，將會裁定庫魯巴拉無罪。（示意圖/gettyimages）

兒子相信父親無辜 律師將追究警方責任

庫魯巴拉獲得自由後向當地媒體表示，由於遭受警方酷刑，所以被迫承認犯罪和簽署相關文件，克里希納亦指，一直知道父親無辜，祈求他早日出獄，目前想繼續學業。

庫魯巴拉的辯護律師批評警方調查粗心大意，相信有人想盡快處理2宗案件，所以誣蔑庫魯巴拉，將會追究警方責任，同時促請調查該具女性遺骸的真實身份。

（綜合）