冤枉？港鐵乘客手機這樣放　港女PO相公審偷拍　終證清白後續絕了

乘搭港鐵手機不可以這樣放？有港女於社交平台發相發文，公審有港鐵乘客把手機放低處鏡頭向上，質疑偷拍。雖然她之後發現對方手機沒有相機，證實並非偷拍，但仍留下離譜1句話，引來大批網民批評「老屈」誣陷，「大家要小心俾你屈就真」、「得X閒影你咩，你係咪被害妄想症」。



不過亦有網民認為，樓主只是「善心提醒」，同意應提高警覺，「呢個世界咁大，無其不有，又點會無人用盡一切方法去偷拍？我唔覺得有呢種警覺係壞事」。



乘搭港鐵手機擺放要小心？（資料圖片）

該港女於4月16日（星期三）在社交平台threads發布相片，指乘搭港鐵時，有乘客把手機放在低處反轉鏡頭向上，質疑偷拍，提醒其他穿短裙女生要小心，「各位短裙妹要小心呢種人，電話擺低處，鏡頭向上」。

港鐵乘客手機反轉放被公審偷拍

從相片看到，港鐵車廂當時站滿乘客，座位上有1名女乘客把手袋放在地上，袋面以1堆白紙承托1部手機，手榣反轉擺放疑似鏡頭向上，而手機位置附近，站了1名穿裙女子。

座位上有1名女乘客把手袋放在地上，袋面以1堆白紙承托1部手機，手榣反轉擺放疑似鏡頭向上，而手機位置附近，站了1名穿裙女子。（threads）

座位上有1名女乘客把手袋放在地上，袋面以1堆白紙承托1部手機，手榣反轉擺放疑似鏡頭向上，而手機位置附近，站了1名穿裙女子。（threads）

證乘客清白 港女仍叫「小心呢種人」

然而樓主事後發現，該乘客電話沒有相機，意味並非偷拍，但仍提醒其他人要「小心呢種人」，「雖然事後我睇到佢電話係冇相機，但各位都要小心」。

樓主事後發現該乘客並非偷拍，但仍提醒其他人要「小心呢種人」。（threads）

網民批「老屈」：得閒影你咩

不少網民看過帖文批評樓主公審做法離譜，「大家要小心俾你屈就真」、「得X閒影你咩，部手機反轉咗向上就以為人哋影你，做人諗野唔好咁主觀啦，你係咪被害妄想症」、「人哋都係女人，女人影女人有咩用？」、「各位電話user要小心呢種人，電話高處影，鏡頭向下（雖然事後佢話你乜都冇做，但各位都要小心）」、「你驚人影你但你走去影人」、「睇嚟以後要攞紅毛泥封住個鏡頭先唔會俾人屈偷怕……」。

不過也有網民認同樓主做法，「樓主都係善心提醒啫，咁的確有好多阿叔用呢招影人裙底、『以為自己好靚咩』嗰啲，其實唔係得靚女先會俾人影俾人性騷擾架」、「呢個世界咁大何其不有，又點會無人用盡一切方法去偷拍？電話可以係改裝嘅，鞋可以有微型針孔cam嘅……各種出其不意嘅方法，我唔覺得有呢種警覺係壞事，未見識過世界嘅黑暗面嘅人當然可以咁樣講」。