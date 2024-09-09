一世陰影！同學遭寫字辱罵　小六女生被老師冤枉　證清白後續更衰

身為老師，竟在沒有證據就胡亂指控學生，實在枉為人師！台灣1名女子在網上發文憶述，自已就讀小六的時候，和班上1名女同學鬧翻，連老師都知道事件，有一天對方姓名被寫在牆上，旁邊附有侮辱女性詞彙。老師未經查證，便一口咬定是樓主所為，更當眾要求她道歉。樓主形容當時「被羞辱了」、「快哭出來了」，反指現場設有閉路電視，教職員理應先翻查片段，但老師稱翻閱片段需時，「現在公開先講出來，就是給你1個道歉的機會，不然到時候證據確鑿就很難看了」。樓主堅拒道歉，反指若天眼證實她是無辜，老師就該反過來要向她道歉，老師當時答應。



隨後教職員翻查閉路電視片段，證實事件並非樓主所為，惟當她要求老師道歉時，對方卻顧左右而言他而拒絕，令到樓主慨嘆「至今沒有等到老師的道歉」。事件明顯成為樓主心中的一根刺，而大量網民留言「建議直接公布學校和老師姓名，不用擔心，陳述事實是法律允許的，不用怕他」、「現在可以回學校找老師要一個道歉了」。



樓主和1名女同學不和，其後對方的姓名被寫在牆上兼附有侮辱女性詞彙，樓主遭老師冤枉，結實清白後卻沒有得到道歉。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

老師未審先判公開質問

該名被冤枉的女生在Threads表示，事件發生在就讀小學六年級的時候，當時她與班上1名女生「從好朋友變成彼此互不說話」，由於只是不互動，故沒有釀成衝突，所以即使老師知道事件，都沒有作出跟進。

󠀠直到有一天，該名女同學的名字被寫在1樓牆上，旁邊寫了很多辱女詞彙，雖然並非樓主所為，但老師第一時間就認為是她做的，明明可以私下質詢，但老師卻選擇開班會宣布此事，「然後當着所有同學的面，質問我（樓主）為什麼要這麼做」。

樓主質疑老師沒有查證就胡亂指控，反指理應先翻查閉路電視片段。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

老師：先講出來就是給你道歉機會

樓主形容「被羞辱了，憤怒與委屈交雜，讓我的心跳加快、手腳發抖」，質疑對方沒有查證就胡亂指控，反指理應先翻查閉路電視片段，「為什麼不去調監視器就認為是我？」。老師稱翻查需時，「現在公開先講出來就是給你（樓主）一個道歉的機會，不然到時候證據確鑿就很難看了」。

󠀠樓主形容當時「發抖的更厲害了，那種無以名狀的情緒」、「快哭出來了」，反要求「不是我（樓主）的話，你（老師）要跟我道歉嗎？」，老師當時答應要求。

老師稱翻查需時，願意提供道歉機會，樓主形容當時「發抖的更厲害了，那種無以名狀的情緒」、「快哭出來了」。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

樓主：老師請問您是不是欠我一個道歉？

󠀠過了數天後，老師沒有再提起此事，其他同學則跟隨老師想法，認定事件是樓主所為，繼而開始排擠她，令到她非常難過。直到下次班會，樓主在老師開始講話前就高高舉手，󠀠老師最初不想理會，「但我一直舉手，舉到他不得不面對」。樓主便詢問調查進度，老師解釋「是1個短髮的女生做的，我們還在找她是誰」。樓主反問「所以老師請問您是不是欠我一個道歉？」。老師聲稱「先講完要公布的事情再說」，到最後當然沒有道歉。

網民鬧爆涉事老師

許多網民在帖文留言「如果我女兒被如此公開羞辱，事後老師還不肯公開道歉，我絕對不會善罷甘休，我一定會找到校長那裡告狀。然後要求老師在同一班學生面前解釋和公開道歉」、「辛苦你了」、「老師未審先判，並因為只有1個已知嫌疑人而武斷她是有罪的，太過分了吧，後續的處理讓大家都更排擠你，根本就不是個好老師」。

（Threads）