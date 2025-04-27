MK妹vs港女影片瘋傳！吹雞挑釁：求下妳打我啦　內情曝光後續超狂

「壞過凱婷」有接班人了？本港網絡瘋傳1段「MK妹大戰港女」影片，中環蘭桂坊街頭有2名「MK妹」與1名港女及其朋友爭執，其間2名「MK妹」不斷拍打自己臉部，挑釁港女「打我啦，求下妳打我啦！」，港女則反嗆「MK妹已經末世㗎喇，你邊度嚟㗎？」。2名「MK妹」聞言怒氣更盛，行前挑釁「嚟啊嚟啊！冚我啊！X妳老X」，雙方對峙直至影片結束。事主之後揭露事件內情，指她們與2名「MK妹」因眼神問題爭執，對方更「吹雞」叫了3名男子幫手，最後要用絕招反擊。



影片引來網民熱議，笑言「終於壞過凱婷有接班人」、「而家啲MK妹戰鬥能力差咗喎」；也有人批評2名「MK妹」行為離譜，「真係作賤自己喇，以為咁樣好威，其實係影衰自己」、「我反而好佩服妳仲可以處變不驚」。不過亦有網民「錯重點」，關注其中1名「MK妹」美貌，「其實幾靚女」。



本港網絡瘋傳1段「MK妹大戰港女」影片，中環蘭桂坊街頭有2名「MK妹」與1名港女及其朋友爭執。（hey_iam_vivi／threads影片截圖）

有港女於4月25日（星期五）在社交平台threads發布該段被「MK妹」挑釁影片，留言「已經唔知幾多年冇遇到呢啲，噚日（4月24日）竟然有幸俾我個friend見識下，唔知佢阿爸阿媽見到佢呢個樣會點呢」。

MK妹挑釁港女：求下妳打我啦！

影片長28秒，現場為蘭桂芳街頭，當時天色已黑，樓主與其朋友正被2名「MK妹」包圍「挑機」，其中鏡頭右方、穿黑色外套藍色熱褲「MK妹」拍打自己左臉，揚言「打我啦！打我啦好無啊？求下妳打我啦！」，鏡頭左方、穿灰色外套的「MK妹」亦拍打自己臉部並上前說「打呢度！」。

鏡頭右方、穿黑色外套藍色熱褲「MK妹」拍打自己左臉，揚言「打我啦！打我啦好無啊？求下妳打我啦！」。（hey_iam_vivi／threads影片截圖）

鏡頭右方、穿黑色外套藍色熱褲「MK妹」拍打自己左臉，揚言「打我啦！打我啦好無啊？求下妳打我啦！」。（hey_iam_vivi／threads影片截圖）

鏡頭左方、穿灰色外套的「MK妹」亦拍打自己臉部並上前說「打呢度！」。（hey_iam_vivi／threads影片截圖）

港女反嗆：MK妹已經末世㗎喇

這時有男聲表示「1人少句啦」，灰衣女反駁「咩1人少句啫，吓！咁佢（事主）係咪係咁X啊？」。事主反嗆「MK妹已經末世㗎喇，妳邊度嚟㗎？」，灰衣女則回應「係啊係啊，咁妳呢，吓？」，之後吸煙稍為停口，黑衣女隨即「補上」說「唔好縮埋一嚿啦，匿喺人哋度！」。

樓主與其朋友被2名「MK妹」包圍「挑機」。（hey_iam_vivi／threads影片截圖）

樓主與其朋友被2名「MK妹」包圍「挑機」。（hey_iam_vivi／threads影片截圖）

樓主與其朋友被2名「MK妹」包圍「挑機」。（hey_iam_vivi／threads影片截圖）

MK妹衝前發難：冚我啊！X你老X！

事主聞言表示「我有匿喺人哋度咩？你行前啲嘛夠膽！」，之後2名「MK妹」發惡衝前挑釁「嚟啊嚟啊！冚我啊！X你老X！」。有男子在旁勸止，雙方對峙直至影片結束。

2名「MK妹」發惡衝前挑釁「嚟啊嚟啊！冚我啊！X你老X！」。（hey_iam_vivi／threads影片截圖）

2名「MK妹」發惡衝前挑釁「嚟啊嚟啊！冚我啊！X你老X！」。（hey_iam_vivi／threads影片截圖）

網民：終於壞過凱婷有接班人

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「終於壞過凱婷有接班人」、「十年前MK妹已經着緊」、「而家啲MK妹戰鬥能力差咗喎，以前啲老MK姐姐擔住口煙都可以X人老X冇停頓X到好似Rap緊咁」、「原來仲未絕種」、「先唔講件事對錯，今時今日竟然仲可以見到MK妹當街挑機，實屬罕見」、「真係好MK」。

也有人批評2名「MK妹」行為離譜，「真係作賤自己喇，以為咁樣好威，其實係影衰自己」、「我反而好佩服你仲可以處變不驚，佢咃鬧鬧下冇嘢好講好好笑，好似唔夠氣咁」；不過亦有網民指影片「無頭無尾」，難以判定對錯。

港女揭內情 結局係咁

樓主回覆留言時揭露事件原由，指雙方因碰撞及眼神問題觸發爭執，「其實好小事，星期二（4月22日）嗰兩條女喺LKF（蘭桂芳）行路撞到我，望咗眼對方就：睥乜X嘢，然後我就話：唔望得唔好出街，佢就舉中指，之後我話佢無文化，後續佢又行過就係口噏噏同佢嘈咗幾句，互鬧。去到噚日（4月24日）又見到佢哋，佢哋就企咗喺遠處想影我大頭，但認錯人，影錯咗我個朋友，之後佢哋兩條女就過嚟挑釁，又互鬧」。

樓主回覆留言時揭露事件原由，指雙方因碰撞及眼神問題觸發爭執。（hey_iam_vivi／threads影片截圖）

樓主續說，2名「MK妹」隨後「吹雞」叫了3名男子前來幫手，「一嚟就推我個朋友」，她們於是報警求助，「條片係報警期間，佢哋不停引人打架，仲話『髻都紮好，就係為咗打架』。不能全錄，嗰時場景好混亂」。