九巴阿伯單挑2後生仔影片瘋傳：我不打你不姓許！　揭身份超驚人

乘搭巴士要互諒互讓。本港網絡瘋傳「巴士阿伯大戰兩男乘客」影片,指往元朗方向的九巴268X車廂內,有阿伯與旁邊後生男乘客爭執,阿伯粗口盡出,怒吼「你都未見過惡人!」。另一後生男乘客看不過眼「圍攻」老伯。其間男乘客挑機「隻揪」,阿伯則挑釁2人下車「一齊打」,揚言「兩個一齊打!畀觀眾睇到70歲都打得贏你」。2名男乘客接受「開打」,要求阿伯車廂即打,惟阿伯邊說邊走到車廂中間車門,與2人離遠互嗆,聲言「我唔X打你我唔姓許」。最終老伯一直站在車門位置等候下車,未有回頭。



事件被傳開後,律師翁靜晶在個人facebook留言指,「片中的『九巴阿伯』不是一般老百姓,而是廉政公署前首席調查官,且曾獲得特區勳章的許家民」。



許家民回覆《香港01》查詢時,平心靜氣地還原事件起因,稱當時自己並沒有大聲講電話,反而是同行外傭的口水花濺到旁邊乘客時引起「口水戰」,強調沒有「撩交打」,表示「我唔係惡晒㗎嘛」。



本港網絡瘋傳「巴士阿伯大戰兩男乘客」影片,指九巴268X車廂內,有阿伯因大聲講電話,造成旁邊男乘客不滿觸發爭執。(影片截圖)

九巴阿伯大聲講電話與乘客爭執

「我要打兩個?」有港男於4月6日(星期日)在facebook群組「巴士的事討論區~更新版」轉載多段影片,指旺角往元朗方向的九巴268X車廂內,有阿伯因大聲講電話,造成旁邊男乘客不滿觸發爭執,「因為2蚊雞(阿伯)大聲講電話、隔籬乘客不滿而起爭執、2蚊雞好有火氣,旺角到元朗268x巴士上發生」。

阿伯怒吼:你都未X見過惡人!

第1段影片長近5分鐘,見到當時正值晚上,九巴下層車廂左側倒頭座位上,近玻璃窗的穿黑衣阿伯,正與旁邊的灰衣男乘客爭吵,灰衣男拍打自己臉部表示「come on!」,阿伯則以英語向坐在車廂右方的外傭表示「take a video of him,take a video!」。灰衣男批評「真係啊,愈老愈惡啊而家?」,阿伯再叫外傭拍攝「take a video about this crazy man!」,又向灰衣男說「你都未X見過惡人!」,被灰衣男反嗆「而家見到囉」。

近玻璃窗的穿黑衣阿伯,正與旁邊的灰衣男乘客爭吵。(影片截圖)

阿伯向灰衣男說「你都未X見過惡人!」,被灰衣男反嗆「而家見到囉」。(影片截圖)

之後阿伯看到對座男乘客搖頭,轉而挑釁該男乘客「你做咩搖頭?」。(影片截圖)

阿伯鬧另一男乘客:你擰頭就係撩我!

之後阿伯看到對座男乘客搖頭,轉而問該男乘客「你做咩搖頭?」。男乘客揶揄阿伯「只說不做」,阿伯稱「佢(灰衣男乘客)落車我就同佢打。落車打啊!」。男乘客揶揄「講咁多嘢做咩啫,幾廿歲,收下火啦」,老伯卻怒吼「我X你啊!關你X事咩?你擰頭做咩啫,你擰頭就係撩我!你對我擰頭就唔X得」。

男乘客聞言反駁阿伯「唔好周圍撩啦,你真係好X煩!你係叻嘅就唔好坐呢啲車啦!」,阿伯卻稱「點解唔好坐呢啲車啊?我有車有司機!跟我返屋企,睇下我啲司機同車!」。男乘客揶揄「你都戇X!」,老伯聲言「-咩戇X啊!你再話我戇X,我就X你老X」。阿伯又手指指激動表示「你再話我戇X,話多聲!我指你點X樣」。

阿伯與男乘客對罵。(影片截圖)

阿伯叫兩男乘客下車打架:兩個一齊打!

男乘客再揶揄阿伯「只說不做」,阿伯隨即表示「落嚟(落車)打啦!咁X多人聽住!」。灰衣男乘客加入「圍攻」阿伯,指着自己臉部狂嗆「打啊!打!我喺你隔籬」,阿伯揚言「兩個一齊打!」,但又說「我X你啊!打你?戇X!70歲就俾你恰啊!X你老X」。灰衣男乘客反駁「無人恰你啊!咁你係錯啊嘛!」,惟阿伯不認錯,「我點X錯啊!」。

雙方僵持,這時坐在另一邊的外傭叫阿伯坐過去,以平息紛爭,惟阿伯調位後未有「收火」,灰衣男乘客繼續打自己的臉挑釁,阿伯激動指「即刻打!」,外籍女即時按着阿伯也沒有作用。

雙方僵持,這時坐在另一邊的外籍女子叫阿伯坐過去,以平息紛爭,惟阿伯調位後未有「收火」。(影片截圖)

灰衣男乘客繼續打自己的臉挑釁,阿伯激動指「即刻打!」。(影片截圖)

阿伯走到車門隔空叫陣:我唔X打你我唔姓許!

第2段片見到,阿伯之後往車廂中間車門方向走去,怒吼「跟住我落嚟!」。兩名男乘客沒有遵循,要求阿伯在車廂「即打」不果,坐在座位嘲笑阿伯「一路打一路走,廢柴!」。阿伯則站在車門位置與2人離遠挑釁,「廢柴落嚟打!X你老X!落車打!兩個一齊落嚟同我打,畀觀眾睇到70歲都打得贏你」,更揚言「你落嚟我唔X打你我唔姓許!」。最終老伯一直站在車門位置,直至影片結束。

阿伯之後往車廂中間車門方向走去。(影片截圖)

阿伯則站在車門位置與2人離遠挑釁,「廢柴落嚟打!X你老X!落車打!兩個一齊落嚟同我打,畀觀眾睇到70歲都打得贏你」。(影片截圖)

最終老伯一直站在車門位置,直至影片結束。(影片截圖)

九巴阿伯為廉署前首席調查官 還原事件起因

影片於網絡廣泛流傳,涉事阿伯原來是廉政公署前首席調查官,曾獲得特區勳章」的許家民。許家民回覆《香港01》查詢時,平心靜氣地詳細說明事件起因,強調並非「大聲講電話」觸發衝突,而是「口水」。他憶述當日乘坐巴士時想聽iPhone,於是叫坐在另一排的外傭取來耳機,以免打擾其他人。惟由於外傭自己正用耳機聽音樂而未有聽清楚其要求,遂走近問他要拿什麼,不好意思地「口水花」濺到旁邊男乘客的手,因而觸發衝突。

許家民表示,那名男乘客「初初好惡」責罵,外傭「無晒癮坐返去」,他看見工人被狠罵,於是問那名男乘客「先生,究竟咩事咁㷫啊?」,對方明言不滿其外傭口水濺到手,他於是用手幫對方抹乾,惟對方不滿,「佢鬧我你咩意思啊,用手嚟同我抹啊?你起碼用紙巾同我抹啊嘛」,對面的男乘客則出聲說「老坑,你咁X老就唔好咁X好火啦」。

遭乘客爆粗鬧「老坑」

許家民聞言怒火中燒,「我就㷫喇,我話關你X事啊,我同隔籬個先生講之嘛,關你X事啊,都唔係聽電話。咁隔籬嗰條X樣就話,咁X叻,隻揪啊!我話你一定唔夠我打,一打就兩個一齊落車打,成件事咪咁囉」。

強調「無撩交打」 許家民:我唔係惡晒㗎嘛

至於被網民質疑「撩交打」,許家民指出,「講真,如果撩佢打,佢哋兩個人啊嘛,我邊夠……我77歲,佢哋兩個後生仔嚟嘅,如果要打,佢哋打死我都得啦。如果我喺度撩交打,佢哋咪即刻報警囉,點解無晒事,畀我落車嘅,我唔係惡晒㗎嘛」。