九巴阿伯單挑2後生仔影片瘋傳：我不打你不姓許！　揭身份超驚人

乘搭巴士要互諒互讓。本港網絡瘋傳「巴士阿伯大戰兩男乘客」影片，指往元朗方向的九巴268X車廂內，有阿伯與旁邊後生男乘客爭執，阿伯粗口盡出，怒吼「你都未見過惡人！」。另一後生男乘客看不過眼「圍攻」老伯。其間男乘客挑機「隻揪」，阿伯則挑釁2人下車「一齊打」，揚言「兩個一齊打！畀觀眾睇到70歲都打得贏你」。2名男乘客接受「開打」，要求阿伯車廂即打，惟阿伯邊說邊走到車廂中間車門，與2人離遠互嗆，聲言「我唔X打你我唔姓許」。最終老伯一直站在車門位置等候下車，未有回頭。



事件被傳開後，律師翁靜晶在個人facebook留言指，「片中的『九巴阿伯』不是一般老百姓，而是廉政公署前首席調查官，且曾獲得特區勳章的許家民」。



許家民回覆《香港01》查詢時，平心靜氣地還原事件起因，稱當時自己並沒有大聲講電話，反而是同行外傭的口水花濺到旁邊乘客時引起「口水戰」，強調沒有「撩交打」，表示「我唔係惡晒㗎嘛」。



本港網絡瘋傳「巴士阿伯大戰兩男乘客」影片，指九巴268X車廂內，有阿伯因大聲講電話，造成旁邊男乘客不滿觸發爭執。（影片截圖）

九巴阿伯大聲講電話與乘客爭執

「我要打兩個？」有港男於4月6日（星期日）在facebook群組「巴士的事討論區～更新版」轉載多段影片，指旺角往元朗方向的九巴268X車廂內，有阿伯因大聲講電話，造成旁邊男乘客不滿觸發爭執，「因為2蚊雞（阿伯）大聲講電話、隔籬乘客不滿而起爭執、2蚊雞好有火氣，旺角到元朗268x巴士上發生」。

阿伯怒吼：你都未X見過惡人！

第1段影片長近5分鐘，見到當時正值晚上，九巴下層車廂左側倒頭座位上，近玻璃窗的穿黑衣阿伯，正與旁邊的灰衣男乘客爭吵，灰衣男拍打自己臉部表示「come on！」，阿伯則以英語向坐在車廂右方的外傭表示「take a video of him，take a video！」。灰衣男批評「真係啊，愈老愈惡啊而家？」，阿伯再叫外傭拍攝「take a video about this crazy man！」，又向灰衣男說「你都未X見過惡人！」，被灰衣男反嗆「而家見到囉」。

近玻璃窗的穿黑衣阿伯，正與旁邊的灰衣男乘客爭吵。（影片截圖）

阿伯向灰衣男說「你都未X見過惡人！」，被灰衣男反嗆「而家見到囉」。（影片截圖）

之後阿伯看到對座男乘客搖頭，轉而挑釁該男乘客「你做咩搖頭？」。（影片截圖）

阿伯鬧另一男乘客：你擰頭就係撩我！

之後阿伯看到對座男乘客搖頭，轉而問該男乘客「你做咩搖頭？」。男乘客揶揄阿伯「只說不做」，阿伯稱「佢（灰衣男乘客）落車我就同佢打。落車打啊！」。男乘客揶揄「講咁多嘢做咩啫，幾廿歲，收下火啦」，老伯卻怒吼「我X你啊！關你X事咩？你擰頭做咩啫，你擰頭就係撩我！你對我擰頭就唔X得」。

男乘客聞言反駁阿伯「唔好周圍撩啦，你真係好X煩！你係叻嘅就唔好坐呢啲車啦！」，阿伯卻稱「點解唔好坐呢啲車啊？我有車有司機！跟我返屋企，睇下我啲司機同車！」。男乘客揶揄「你都戇X！」，老伯聲言「-咩戇X啊！你再話我戇X，我就X你老X」。阿伯又手指指激動表示「你再話我戇X，話多聲！我指你點X樣」。

阿伯與男乘客對罵。（影片截圖）

阿伯叫兩男乘客下車打架：兩個一齊打！

男乘客再揶揄阿伯「只說不做」，阿伯隨即表示「落嚟（落車）打啦！咁X多人聽住！」。灰衣男乘客加入「圍攻」阿伯，指着自己臉部狂嗆「打啊！打！我喺你隔籬」，阿伯揚言「兩個一齊打！」，但又說「我X你啊！打你？戇X！70歲就俾你恰啊！X你老X」。灰衣男乘客反駁「無人恰你啊！咁你係錯啊嘛！」，惟阿伯不認錯，「我點X錯啊！」。

雙方僵持，這時坐在另一邊的外傭叫阿伯坐過去，以平息紛爭，惟阿伯調位後未有「收火」，灰衣男乘客繼續打自己的臉挑釁，阿伯激動指「即刻打！」，外籍女即時按着阿伯也沒有作用。

雙方僵持，這時坐在另一邊的外籍女子叫阿伯坐過去，以平息紛爭，惟阿伯調位後未有「收火」。（影片截圖）

灰衣男乘客繼續打自己的臉挑釁，阿伯激動指「即刻打！」。（影片截圖）

阿伯走到車門隔空叫陣：我唔X打你我唔姓許！

第2段片見到，阿伯之後往車廂中間車門方向走去，怒吼「跟住我落嚟！」。兩名男乘客沒有遵循，要求阿伯在車廂「即打」不果，坐在座位嘲笑阿伯「一路打一路走，廢柴！」。阿伯則站在車門位置與2人離遠挑釁，「廢柴落嚟打！X你老X！落車打！兩個一齊落嚟同我打，畀觀眾睇到70歲都打得贏你」，更揚言「你落嚟我唔X打你我唔姓許！」。最終老伯一直站在車門位置，直至影片結束。

阿伯之後往車廂中間車門方向走去。（影片截圖）

阿伯則站在車門位置與2人離遠挑釁，「廢柴落嚟打！X你老X！落車打！兩個一齊落嚟同我打，畀觀眾睇到70歲都打得贏你」。（影片截圖）

最終老伯一直站在車門位置，直至影片結束。（影片截圖）

九巴阿伯為廉署前首席調查官 還原事件起因

影片於網絡廣泛流傳，涉事阿伯原來是廉政公署前首席調查官，曾獲得特區勳章」的許家民。許家民回覆《香港01》查詢時，平心靜氣地詳細說明事件起因，強調並非「大聲講電話」觸發衝突，而是「口水」。他憶述當日乘坐巴士時想聽iPhone，於是叫坐在另一排的外傭取來耳機，以免打擾其他人。惟由於外傭自己正用耳機聽音樂而未有聽清楚其要求，遂走近問他要拿什麼，不好意思地「口水花」濺到旁邊男乘客的手，因而觸發衝突。

許家民表示，那名男乘客「初初好惡」責罵，外傭「無晒癮坐返去」，他看見工人被狠罵，於是問那名男乘客「先生，究竟咩事咁㷫啊？」，對方明言不滿其外傭口水濺到手，他於是用手幫對方抹乾，惟對方不滿，「佢鬧我你咩意思啊，用手嚟同我抹啊？你起碼用紙巾同我抹啊嘛」，對面的男乘客則出聲說「老坑，你咁X老就唔好咁X好火啦」。

遭乘客爆粗鬧「老坑」

許家民聞言怒火中燒，「我就㷫喇，我話關你X事啊，我同隔籬個先生講之嘛，關你X事啊，都唔係聽電話。咁隔籬嗰條X樣就話，咁X叻，隻揪啊！我話你一定唔夠我打，一打就兩個一齊落車打，成件事咪咁囉」。

強調「無撩交打」 許家民：我唔係惡晒㗎嘛

至於被網民質疑「撩交打」，許家民指出，「講真，如果撩佢打，佢哋兩個人啊嘛，我邊夠……我77歲，佢哋兩個後生仔嚟嘅，如果要打，佢哋打死我都得啦。如果我喺度撩交打，佢哋咪即刻報警囉，點解無晒事，畀我落車嘅，我唔係惡晒㗎嘛」。