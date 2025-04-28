Donki壽司被偷吃？15件雜錦拼盤餘2件三文魚　超市回覆：顧客弄翻

這也太離譜了吧！有港女近日逛日式連鎖超市Don Don Donki（驚安之殿堂）時，驚見凍櫃內有盒價值185元的壽司僅餘2件三文魚壽司，懷疑被人偷吃。港女拍下照片於網上公審，網民留言批評「好癲，自助餐咁」、「點解可以咁無品」、「真係咩人都有」。



Donki回覆《香港01》查詢表示，翻查紀錄，該商品是有顧客不慎於購物籃內弄翻後放回貨架，由於當時該顧客未有尋求職員協助，以至職員未能即時發現問題商品，職員發現該商品後已即時掉棄。Donki承諾將多加注意商品狀況，確保顧客買到安全安心的商品。



有港女近日逛Donki時，驚見凍櫃內有盒價值185元的壽司疑被人偷吃。（Threads圖片）

該港女於Threads發文寫道：「呢盒差唔多俾人食晒。」照片可見，在Donki超市壽司凍櫃內，1盒特選壽司拼盤內僅餘1件三文魚壽司及花之戀壽司。該盒壽司價值185元，其上方同價錢的壽司盒中共有15件壽司，包括2件花之戀、北寄貝壽司、三文魚子軍艦、飛魚子軍艦等。

Donki壽司15件僅餘2件

帖文引來網民批評，「有冇咁餓」、「真係唔知啲X窮鬼個腦諗乜」、「每人行過食1嚿」。有網民討論如何開盒，有細心網民表示「上兩隻角無label黐住」。

Donki超市有出售特選壽司拼盤。（非涉事分店／資料圖片）

網民斥：好癲，自助餐咁

另有網民揶揄，「幾時出咗試食我唔知」、「堂食唔收錢，外賣先會收錢」 、「可能有畀錢，1嚿1嚿咁買」、「留返件花之戀畀我，而家嚟」、「食剩三文魚算係有啲良心」。

Donki：顧客弄翻後放回貨架

Donki回覆《香港01》查詢表示，翻查紀錄，該商品是有顧客不慎於購物籃內弄翻後放回貨架，由於當時該顧客未有尋求職員協助，以至職員未能即時發現問題商品，職員發現該商品後已即時掉棄。Donki承諾將多加注意商品狀況，確保顧客買到安全安心商品。