2女生食壽司郎！店員安排座位這樣分開　網民斥離譜：自修室同款

2人同行到餐廳用膳，竟被安排分開坐，這樣合理嗎？有港女日前與友人到壽司郎用餐，店員安排入座時曾詢問她們「介唔介意有少少距離？」，她當時未有為意便同意，惟事後卻發現2人的座位中間竟然相隔一道厚牆，根本無法溝通，而她們分別被安排坐於牆兩邊的單人座位，需各自使用桌上點餐機，如同2個陌生客人，故質疑「壽司郎你係咪要我教你做人」。



不少網民批評安排座位的店員，「好似過份咗少少」、「適合冷戰中的情侶」、「呢個應該係『介唔介意分開坐』」、「自修室同款」，亦有人笑稱，「呢個係隔離，唔係距離」、「畀壽司郎嘅價錢，食出一蘭嘅味道」。



有後生女和友人到壽司郎用餐，竟被安排各自坐單人座位，中間相隔一道厚牆，引來網民批評。（示意圖／資料圖片）

2人生食壽司郎 座位之間相隔厚牆

該女食客在threads帳發其發布於Instagram的限時影片，片中寫下「壽司郎你係咪要我教你做人」。樓主指當時和友人到位於啟德體育園的壽司郎分店用餐，入座時店員曾經詢問她們：「介唔介意有少少距離？」，她初時以為「頂盡咪隔住個人」，詎料竟是相隔一道厚牆。

需各自使用點餐機 如同陌生客人

從影片所見，樓主站於單人座位前，當鏡頭移至左方時，明顯見到其友人站於另一個單人座前，不過2個座位中相隔一道厚牆，距離估計接近1米，故若2人分別坐下進食，根本無法溝通，並需各自使用桌上點餐機，如同2個陌生客人般。

對於2人同行但被安排各坐單人座，樓主與友人仍照樣用餐，形容當時「食得好快」，雙方在沒有交談下，僅10分鐘便用餐完畢，無奈將事件分享到網上，引來網民熱議。

樓主先拍攝自己的單人座位。（threads影片截圖）

鏡頭轉向左方，見到友人站在另一邊的單人位。（threads影片截圖）

2人的座位之間相隔一道厚牆，距離估計接近1米，並需各自使用桌上點餐機。（threads影片截圖）

安排座位店員遭斥離譜：呢啲叫分開食

許多網民留言批評安排座位的店員離譜，「喂，都唔止少少（距離）喎」、「呢個應該係『介唔介意分開坐』」、「好似過份咗少少」、「坐對面都起碼望到額頭」、「就算隔個人都有問題啦，唔通隔個人傾偈咩」、「呢啲唔係叫有少少距離，叫分開食」、「一個人坐自閉位就話啫，宜加2個人要咁樣分開，好心呢啲就唔好放出嚟俾2人啦」，又反問「介唔介意收到少少投訴」。

網民笑瘋：就算怎麼伸盡手臂，我們亦有一些距離

有人同情樓主，但忍不住爆笑，「分開一齊食」、「這麼近那麼遠」、「呢個係隔離，唔係距離」、「就算怎麼伸盡手臂，我們亦有一些距離」、「不如叫其中一個去第二間分店啦」、「自修室同款」、「可以開住facetime食」、「畀壽司郎嘅價錢，食出一蘭嘅味道」、「保持社交距離」、「1.5米距離」。

質疑樓主可當面拒絕 毋須事後公審

惟有網民覺得樓主毋須公審，即場拒絕便可，「人哋起碼都有話你知有距離啦￼，咁你如果真係咁介意嘅話，入到去可以即刻話唔OK㗎」、「唔啱咪再等過囉」。

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