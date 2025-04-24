內地旅行團殺入大家樂！排長龍狂取2款飯餐　網民：救香港餐飲業

【香港旅遊／團餐／香港美食／大家樂】內地旅行團轉戰快餐店？內地社交平台小紅書近日瘋傳1段影片，見到有內地旅行團於大家樂吃團餐，並狂點2款飯餐。



影片引來網民熱議，有人認為一大班內地旅行團到大家樂吃團餐做法不當，「直程擾民」、「呢個團好離譜喎，團餐食大家樂」；但也有網民認為到大家樂吃團餐沒有問題，「真係又要好感激呢啲旅行團，救香港餐飲業，救香港經濟啦」、「其實吃這種還衛生，也好吃」、「講真我寧願去大家樂團餐去酒樓我怕別人不用公筷」。



大家樂回覆《香港01》表示，大家樂一向致力為不同顧客群提供便捷而優質的餐飲體驗，部份地區的大家樂快餐分店接受旅行團預先訂餐安排，並會視乎營運情況預留部分座位以便團體用膳；對於任何特別安排，分店會作出妥善規劃，確保不影響其他顧客用餐體驗。



內地社交平台小紅書近日瘋傳1段影片，見到有內地旅行團於大家樂吃團餐。（小紅書影片截圖）

內地旅行團到大家樂吃團餐

內地旅行團「殺入」大家樂？該港男於復活節假期前夕在小紅書上載影片，指有內地旅行團在大家樂吃團餐，留言「洒樓可能要加一可能唔去酒樓啦，來香港梗係要食得有特色嗰啲嘢啦，冇乜香港特色，呢個餐得$39」。

內地旅行團大家樂排隊領2款飯餐

影片見到，大家樂在1個角落擺放多張並排的長枱，枱面放有看似滑蛋肉片飯和魚香茄子飯2款飯餐，配有疑似熱奶茶。該旅行團操普通話，團員以中年、長者為主，至少十多人，衣服有相同標籤貼紙，相信是同一旅行團。團員們安靜排隊取餐，領隊則負責分派團餐及記下資料，其間未見有其他顧客受阻。

大家樂在1個角落擺放多張並排的長枱，枱面放有看似滑蛋肉片飯和魚香茄子飯2款飯餐，配有疑似熱奶茶。團員們安靜排隊取餐。（小紅書影片截圖）

大家樂在1個角落擺放多張並排的長枱，枱面放有看似滑蛋肉片飯和魚香茄子飯2款飯餐，配有疑似熱奶茶。團員們安靜排隊取餐。（小紅書影片截圖）

大家樂在1個角落擺放多張並排的長枱，枱面放有看似滑蛋肉片飯和魚香茄子飯2款飯餐，配有疑似熱奶茶。團員們安靜排隊取餐。（小紅書影片截圖）

大家樂在1個角落擺放多張並排的長枱，枱面放有看似滑蛋肉片飯和魚香茄子飯2款飯餐，配有疑似熱奶茶。團員們安靜排隊取餐。（小紅書影片截圖）

網民：救香港餐飲業

網民看過影片議論紛紛，有人指出大家樂是一般香港市民常到地方，一大班內地旅行團「走入社區」難免「擾民」，「呢個團好離譜喎，團餐食大家樂」、「99香港一日遊？」、「太坑了吧……大家樂團餐」、「黐線囉」。

不過也有網民認為到大家樂吃團餐沒有問題，「內地中老年團，旅行社想要壓縮成本，中老年沒怎麼吃過這樣的港式速食，也不錯」、「反正吃個新鮮感嘛，那種香港遊的低價團又不能一直帶他們去藥房買藥，只能這樣壓縮餐費了」、「其實吃這種還衛生，也好吃」、「講真我寧願去大家樂團餐去酒樓我怕別人不用公筷」、「真係又要好感激呢啲旅行團，救香港餐飲業，救香港經濟啦」。

內地旅行團轉戰大快活？

社交平台亦流傳1張據指是內地旅行團到大快活吃團餐相片。（threads影片截圖）

除了大家樂，社交平台亦流傳1張據指是內地旅行團到大快活吃團餐相片。相片中某大快活分店多張餐枱上擺放好餐點，雖然未見有人就座，但上載者留言「團餐霸位整好等待團友埋位」，相信是等待團員就坐。