港女深圳「抄家式」捉姦：咁X開心？　沒收小三手機：好X靚女咩？

網上不時流傳大婆捉姦影片，通常現場充滿「動感」及「熱鬧」火爆氣氛！不過近日網上瘋傳有港女去深圳捉姦的影片，場面令網民大感驚訝，甚至嘲「捉小三捉得咁斯文？」。影片可見，港女與另1人進入餐廳捉姦，發現「老公」與疑似小三正在撐枱腳享用美食，港女即時衝上前指責男方「好X開心喎你」，又指「無諗到我捉到你呀？」，又質問小三「你知唔知佢有老婆㗎？」，其後更當場「抄家」，把「老公」與小三的手機充公。



小三在鏡頭前表現得十分尷尬，以手遮面並表示「有乜出去講喇」，她之後起身離開餐廳。而港女則不斷質問男子「有乜講呀你？」，其對方只是默默承受，沒有作出反抗。雖然港女爆粗，但聲浪不算大，亦沒有激烈行動，故捉姦期間餐廳的食客未有受影響，在場繼續用餐。



不少網民看到影片後留言，形容港女是「斯文捉姦」，「你都算冷靜㗎喇！正常其他女人已經喺間餐廳大吵大鬧」，但亦有人認為港女雖沒有大吵大鬧，但不斷質問男方，態度咄咄迫人，形容是「逼老公去找小三的案例」。



港女上深圳捉姦影片在網上瘋傳。（影片截圖）

港女問男子：「好X開心喎你！你有乜嘢講？」（影片截圖）

男子一直默不作聲，一直罵不還口。（影片截圖）

疑似小三被拍下容貌。（影片截圖）

疑似小三用手掩面避開鏡頭。（影片截圖）

枱上各自有1碟西式餐湯，中間擺放了精緻的食物，男女對鏡頭均顯得不知所惜。（影片截圖）

港女到深圳高級餐廳捉姦

有指該段影片是在去年拍攝的，地點是深圳1間高級餐廳，當時港女連用拍片者一同到餐廳捉姦。港女急步走向男子身旁，以嘲諷語氣地表示「好X開心喎，係咪呀？吓？」，然後鏡頭拍攝到男子與另1名女子的大頭，枱上各自有1碟西式餐湯，中間擺放了精緻的食物，男女對鏡頭均顯得不知所惜。

港女質問男子「係咪好X開心呀你？你無嘢講啦，係嘛？」，指責小三是「狐狸精」，再怒罵男方「呢個X街嚟」，再質問小三：「你知唔知佢有老婆㗎？」

港女充公男子及小三手機

小三眼見遭近距離拍攝，十分尷尬地用手遮面，並向港女表示，「有乜出去講喇」。但港女亦不罷休，要求男子交出電話及鎖匙，「攞返鎖匙電話嚟，你以後唔駛返嚟喇」，港女找到男子的手機並拿走，再走到小三面前將她手上的電話也拿走，2人並沒有反抗。

港女當場充公男友的手機及鎖匙。（影片截圖）

港女當場充公男友的手機及鎖匙。（影片截圖）

港女連小三的手機也拿走。（影片截圖）

小三見形勢不對，唯有急急腳離開餐廳。（影片截圖）

港女質問男友：媾條咁樣嘅女，好X靚女咩？

小三交出手機後急步離開餐廳，留下港女與男子在場，港女繼續質問：「咁X開心呀，無諗到我捉到你呀」、「有乜講呀你，你有無嘢講呀你」，但男友一直沒有回應，只是默默坐着。港女見狀更嬲，推了男子一下，罵道「媾條咁樣嘅女？好X靚女咩？」，但男子依然沒有反抗，影片至此結束。

網民：捉小三捉到咁斯文？

影片被瘋傳後，不少網民熱論紛紛，直指「你都算冷靜㗎喇！正常其他女人已經喺間餐廳大吵大鬧」、「整定banner（橫額）去＋大聲公」、「事情錯不在你，當時應該大聲咁鬧先啱，個女人答得你有咩出去講，即係知一早知佢有老婆，而且佢個樣氣定神閑，話唔定以前都有做第三者經驗，呢啲女已經搲爛塊面，你唔夠佢鬥的」。

不過，有人對港女冷靜以對感到驚訝，「捉小三捉到咁斯文，成間餐廳都冇人知，唔夠轟動，下次做好啲啦」。有人認為可能時因餐廳在內地，「因為係大陸，啲大陸人可能聽唔明」，也有人不幫港女，「個老婆係好 ，個男人就唔會出去偷食啦！」，但這種觀眾隨即被反駁，指錯在男人出軌，不應怪責女人。