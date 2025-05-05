天價電費│冷氣機不用仍食電！戶主崩潰　專家驚揭冷氣機1模式出事

【冷氣機／使用須知／電費】夏天來到又是冷氣機出動時候，但要注意「食電」陷阱，否則電費隨時「大出血」！有台灣男生於社交平台發布電費單照片，指過去3個月幾乎沒人在家，也沒有開冷氣機，沒想到竟然「勁用」了900度電，直指「整個嚇死」。



他之後找來台灣電力公司技工檢查，發現竟是冷氣機1個模式「出事」，提醒其他人要留意，「在那邊忍耐不開冷氣，不如找出這些偷吃電的東西，效果應該會更好」。



夏天來到又是冷氣機出動時候，但要注意「食電」陷阱，否則電費隨時「大出血」。（AI生成圖片）

使用冷氣機時如不注意這細節，電費隨時高得「嚇一跳」。該台灣男生於社交平台threads發布近日收到的電費單相片，指1月至3月幾乎沒人在家，也沒有開冷氣，卻竟然用掉900度電，直呼「整個嚇死」，「去年這時候家裏擠了5個人，天天在家工作，我24小時不出門，也才用掉1,018度。這絕對有問題！」。

沒開冷氣、沒人在家「用電電高達900度」

從樓主上載電費單相片看到，計費期為1月17日至3月18日，其間使用了900度電，電費為2,409台幣（約615港元）。

樓主看到電費單，直呼「整個嚇死」。（threads）

找技工檢查是否有「漏電」

樓主百思不解，找來台電技工檢查是否有「漏電」，「台電的技師來我們家後，用一個鉤子勾一下我們家的總電閘，說沒漏電，可是電流有點高，6A，這絕對不正常！」。於是他們逐個電閘關掉，測試到底是哪個迴路在「吃電」，結果發現「兇手」是某品牌冷氣機。

樓主發現，「食電兇手」是某品牌冷氣機。（示意圖）

冷氣機關機「待機」仍耗電

樓主指出，該品牌冷氣機在關機「待機」模式時，電流高達0.6A，另1品牌的電流則只有0.02A，兩者足足相差30倍，「待機0.6A的冷氣有4台，那個迴路一斷電，就直接少掉2.4A的電流，然後還有1條神奇的延長線，拔掉就可以少0.4A」。

樓主補充，把那些電路都斷掉後，家裏待機電流只剩下2A左右，已包括運轉中的雪櫃和除濕機，對此若有所思，「有時候為了省電，在那邊忍耐不開冷氣，不如找出這些偷吃電的東西，效果應該會更好。接下來就觀察看看下一期賬單會是多少錢了」。

樓主指出，該品牌冷氣機在關機「待機」模式時，電流高達0.6A，另1品牌的電流則只有0.02A，兩者足足相差30倍。（示意圖）

網民震驚 跪求相關冷氣品牌

帖文引來網民熱議，不少人感到驚訝，「想了解延長線跟冷氣的品牌+1」、「今年要買冷氣了，求求給一點點提示，第1個英文字母也好」。也有網民質疑另有「元兇」，「我覺得那個迴路應該是有別的東西在偷吃電，冷氣待機就吃這麼大電流是很奇怪，2.4A除以4台所以是0.6A，是推算的還是真的這樣？應該冷氣裝機完就會覺得不對勁」。